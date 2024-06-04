原民綠委稱推案「最近不順」！韓國瑜妙問「這句」藍綠白都笑了

爭取輝達進駐桃園！張善政提五大優勢　組專案團隊提供一切支援

▲桃園爭取輝達進駐桃園。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園爭取輝達進駐桃園。（圖／桃園市政府提供）

記者余祥／台北報導

針對輝達有意在台灣設置設計中心，桃園市長張善政表示，桃園有五大優勢是輝達評估進駐的首選，包括AI生態系完整、交通便利、土地面積足夠、專業人才匯聚與輝達亞太物流中心進駐遠雄自貿港等，桃市府將組專案團隊提供輝達所需的一切支援，全力爭取輝達在桃園投資。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張善政市長上任以來，桃園市政府便持續與NVIDIA輝達公司保持良好互動關係。去(112)年8月市長親自率市府團隊拜會輝達美國總部，輝達也已於112年底進駐遠雄自貿港打造亞太物流中心，落地台灣深化半導體 AI 生態系發展。同時市府為將AI技術應用在市政服務，用科技為城市解決問題，也與台灣輝達合作，導入AI課程及應用專案，希望提升公務人員對AI技術的應用能力，為「智慧桃園」的發展開創各種可能性。

台灣位處亞太樞紐地位，桃園是全台第一工業科技大城，擁有半導體、ICT、電子等完整AI產業供應鏈優勢；同時桃園是台灣主要國際機場、遠雄自由貿易港所在地，又鄰近台北港，掌握陸海空國際要道的核心地帶；未來第三航廈及第三跑道啟用、現有國1甲、國2甲等航空城聯外高速公路等交通建設完成後，完善路網系統，將成為產業進駐唯一首選。

桃園近期將有許多產業用地即將釋出，包括桃園航空城優先產專區中面積最大I基地近期將重啟標售；桃園科技工業園區二期最快明年第一季可辦理標售。另青埔特區A19站交通便利、腹地廣大，也非常適合作為輝達創新研發中心使用。桃園將動員全府各相關局處，共同爭取輝達再度投資桃園，帶動航空城、北台灣、桃竹苗大矽谷競爭力。市府將以專案團隊的方式提供輝達投資桃園所需支援，邀請輝達選擇桃園，NVIDIA執行長黃仁勳演講中提到「43台廠供應鏈」桃園市占了22家，是全世界重要的AI算力輸出地區，如廣達、鴻佰、台達電等桃園在地企業；另外16所與AI科技有著緊密連結大專院校中，本市中央、中原、元智等優質大學也入列其中，桃園將是NVIDIA最佳選擇。

市府投資服務中心，將持續透過跨機關整合各種投資服務事項協助輝達公司投資桃園，協助企業土地協尋、用地變更、建物興建、工商登記、人才招募及投資獎勵等事項，將全程陪伴完成投資，與企業共創友善投資環境，讓桃園成為領先國際的AI科技新都。也歡迎所有優質企業踴躍投資桃園，共創商機。

輝達AI中心設高雄！陳其邁再力邀黃仁勳「夜市很好」：加碼送船位

歡迎黃仁勳！侯友宜提新北這三處腹地廣大　將爭取輝達建設計中心

輝達在台研發中心選址考慮3縣市？黃仁勳稱選擇多　笑曝關鍵決定

強強聯手！鴻海攜手輝達建置台灣先進算力中心　驅動3大智慧平台

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載