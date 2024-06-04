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水原一平開特斯拉現身！兩眼無神滿臉鬍渣　被問大谷翔平不發一語

▲水原一平滿臉鬍渣，被問到大谷翔平，不發一語，並且開著特斯拉上街。（圖／FNN NEWS)
▲水原一平滿臉鬍渣，被問到大谷翔平，不發一語，並且開著特斯拉上街。（圖／FNN NEWS)

記者吳政紘/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平前翻譯水原一平，今（4）日被日本媒體《FNN NEWS》直擊，他開著特斯拉出外買東西，水原一平不但滿臉鬍渣以及戴著眼鏡喬裝，還留著長髮，但仍被眼尖的媒體認出。水原由於涉嫌竊盜大谷翔平戶頭資金約1700萬美元（約5億5061萬台幣），並利用這些錢償還賭債，東窗事發後，還希望獲得大谷作「偽證」，不過大谷選擇跟他一刀兩斷，完全切割，水原一平預計明天將正式出庭認罪，並且承認犯行。

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水原一平喬裝出外買東西　還開特斯拉

水原一平5月下旬就曾被拍到出外購物，他身穿灰白色運動服，下巴也都有鬍渣，戴著黑框眼鏡，頭髮也相當長，但他開著特斯拉，也要價139萬台幣以上。

日本媒體發現他後上前詢問，原本他不發一語，但日媒希望他說些什麼？這時水原表示：「對不起......」就快步離開。

水原一平預計在明天出庭，並且承認罪行，預計他也將面臨判決結果，當日本藝人《黑色美乃滋》的吉田敬看到後，他說：「沒看過氣氛如此灰暗的人。」

水原一平已經決定認罪協商，原本最高刑期為33年以上，如今他願意認罪，可能會減輕刑期


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