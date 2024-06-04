輝達的敵人是誰？黃仁勳稱與蘋果超微非競爭關係 2特質說明差異
輝達作為晶片大廠以及AI先鋒，常被拿來與蘋果、高通、超微、英特爾比較，執行長黃仁勳今（4）日下午舉行全球媒體問答，針對媒體提問「誰是輝達的敵人」，他先笑回，輝達這麼可愛，為何會有人想要攻擊輝達？接著表示，輝達是市場的創造者，與上述公司所追求的不同，輝達不怕浪費時間、不在乎名氣的特質，「我們只想創造新的東西」，強調輝達不只是一間晶片公司，還是一間超級電腦、AI基礎建設公司。
記者鄭妤安/台北報導
我們跟蘋果不是競爭關係，輝達是AI工廠，蘋果則有很多很棒的裝置，外界及媒體經常關心輝達與國際各廠如高通、超微、英特爾等之間的競爭關係，但輝達並不屬於那個圈子，輝達是一家建造雲端及AI工廠的公司，和大家致力於投入的事有所不同。
媒體犀利追問「哪些公司屬於輝達的敵人？」黃仁勳幽默回應，輝達是如此的可愛、討喜，「怎麼會有人想要攻擊輝達？大家同意嗎？」他表示，輝達是市場的創造者，而非追逐市場的人，輝達一直以來都是「創造未來」的角色，「GeForce」是第一張設計給遊戲用的顯示卡，輝達是最一開始喚起遊戲電腦發展的角色，是電腦運算、生成式AI等領域的領先者。
黃仁勳指出，部分公司說AI是他們的首要任務，但輝達已將AI視為首要任務15年了，「輝達是發明者、夢想家，更是產業先鋒，我們不在乎名氣，也不怕浪費時間，我們只想創造新東西，這是輝達的特質。」
他強調，輝達想達成的目標與上述公司不同，輝達不是只有賣GPU，還提供系統，並將系統開放給整個生態系，讓大家都能一同建造，輝達不只是一間晶片公司，還是一間超級電腦公司、AI基礎建設公司。