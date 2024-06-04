鴻海攜手輝達落地高雄　陳其邁：AI產業投資首選

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上任以來積極打造南台灣科技廊帶，串連「亞灣2.0」與「半導體S廊帶」兩大計劃，帶動更多投資落地高雄。在原有封測與材料設備產業基礎上，擴大招商引入半導體上、中游產業鍊，IC設計與晶圓製造等國際級企業相繼投資與擴廠，高雄不僅擁有最先進的2奈米製程，更有完整的產業鏈與區位優勢，「我們的目標就是讓南台灣的科技廊帶成為影響世界半導體產業的關鍵區域。」陳其邁強調。
陳其邁指出，亞洲新灣區是高雄最具投資潛力的區域，已招商多家國際大廠、媒合地方的新創量能，採取「以大帶小」的模式發展軟體科技與新創事業，包含IBM、鴻海紛紛設置軟體中心，更有多達上百家的新創公司進駐高軟。因應AI趨勢，日前NVIDIA的超級電腦亦已於亞灣區完成設置，未來可以提供約四分之一的算力給產官學研與新創進行研發使用，以提升AI研發及技術發展，未來將結合生態系夥伴推動生成式AI應用方案的實質落地。
針對多年高雄與鴻海的合作，陳其邁感謝鴻海集團看好高雄，市府積極發展智慧城市以及導入各項應用合作，與鴻海聯手組建「CityGPT生態系」，從三大平台：智慧製造、智慧EV、智慧城市，甚至連未來的AI應用，都在高雄落地實踐。
高雄市政府經發局長廖泰翔表示，市府持續爭取AI研發大廠，與指標企業及頂尖大學均保持密切聯繫，尤其針對人才培育以及產學合作，已經開始著手相關計畫，包含引入清華及陽明交大等頂大進駐，並媒合在地院校與產業合作。後續針對人才培育、產業對接、相關補助等提供企業更全方位的行政協助，加速AI產業在高雄擴大發展。