統一發票已創造801位千萬富翁 還有20個1000萬元等中獎人來領
財政部今（4）日公布今（113）年3-4月期統一發票中獎清冊，共有17人中千萬元特別獎，16人抱走200萬元特獎。不過，財政部也透露，1-2月期千萬大獎還有3位中獎人未現身領獎，而100年1-2月至今年1-2月統一發票共開出79期，開出1074張千萬獎發票，已兌領801張，即為台灣創造了801位千萬富翁，還有20個千萬特別獎仍在領獎期限，等待中獎人來領獎。
記者顏真真／台北報導
財政部賦稅署說明，今年3-4月期統一發票獎金1000萬元特別獎中獎號碼已於年5月25日開出，特別獎中獎發票有17張，領獎期間從6月6日至113年9月5日，連同今年1-2月期仍在領獎期限至7月5日內尚未兌領的3張特別獎中獎發票，合計有20個特別獎等待中獎民眾領取。
賦稅署提醒，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。
為避免錯失領獎先機，賦稅署建議民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。