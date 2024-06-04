「啟臣要接棒」江和樹不放棄柯文哲選台中市：六都皆該有候選人
台中市長盧秀燕昨天公開指「啟臣要接棒」、「一棒接一棒」，外界解讀為點名立法院副院長江啟臣接棒市長。民眾黨台中市黨部主委江和樹今回應「樂見其成」、「心想事成」，但表示還是希望黨主席柯文哲下來參選，且六都都有民眾黨候選人，才能帶動小草選情。若柯文哲不願親征，他當然樂於讓台中繼續當藍白示範區。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕與江啟臣昨（3）日出席台中市石岡托嬰中心開幕典禮，盧秀燕致詞時指出，她就任市長時僅有5處公托，目前已成長至44處公托，市府的目標是要開辦到60所公托，未來希望「一棒接一棒」，還特別點名江啟臣說「接下來啟臣要接棒」加強推廣公托，江啟臣則報以微笑。
盧秀燕上月26日和民眾黨主席柯文哲一起參加新住民立委麥玉珍台中聯合服務處成立時，也是以一句「團結力量大」引起2028藍白合聯想。江和樹表示，現階段藍白可以合作就合作，如果未來民眾黨自己推派台中市長參選人，他當然要支持黨的人選。
他透露日前黨中央討論過，基於議員與里長選舉考量，希望六都在2026年都能有自己的候選人，對小草茁壯為小樹比較有利。至於台中市長，他仍維持一貫態度，建議柯文哲南下參選。
江啟臣日前拜訪江和樹，江和樹當面表達「如果阿北不選我一定挺你」。江和樹今天說，盧秀燕公開表態，他樂見其成，也祝福江啟臣心想事成。若民眾黨沒有市長人選，當然可以和國民黨合作，畢竟台中是藍白示範區，彼此有良好基礎。