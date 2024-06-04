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618優惠電信業起跑！中華iPhone 15折3千元、台灣大Disney+首月99

▲3大電信業者618優惠開跑，中華電信祭出iPhone 15 搭配指定方案可折3000元。（圖／官方提供）
▲3大電信業者618優惠開跑，中華電信祭出iPhone 15 搭配指定方案可折3000元。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

網購年中大檔期618開跑，電信業者也順勢推出優惠，中華電信網路門市即日起凡申請行動、寬頻、影視等指定方案即享獨家贈禮限時回饋等優惠，申辦iPhone 15指定機型和方案，可折3000元，6/8前全業務早鳥加碼天天抽Hami Point 點數，6/11-6/20新申請精采5G購機/贈點方案加贈三星Galaxy Fit3健康智慧手環。遠傳6月1日至6月30日，不用消費即可至遠傳年中慶活動網頁登記，參加扭蛋抽獎，獎項包括手機折扣、折價券，最高折價萬元。台灣大哥大則有Disney+首月99元優惠。

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🟡中華電信

中華電信網路門市「618樂購節」推出多項加碼優惠，即日起至6/20申請精采5G月繳1399元(含)以上方案，搭配iPhone 15 Pro 512GB(含)以上以及iPhone 15 Pro Max 512GB(含)以上，可折3000元。新客再加碼送120GB熱點分享量，同時加贈SAMSUNG Galaxy Fit3健康智慧手環，還可抽新款MacBook Air M3。

同時，新申請/升速HiNet光世代速在有禮方案300M送Dyson V8吸塵器、100M(含)以上送Hami Point最高900點；新申請MOD家速方案2.0搭配自選餐(全選) +影劇館+加碼贈Hami Point 2,800點。另外，針對中華電信VIP客戶，VIP購省館推出Hami Point超值點數兌換活動，6/11可用6點兌換「Fami!ce全家霜淇淋」、6/14則可用18點兌換星巴克145元飲料券，換完為止。

🟡遠傳電信

即日起至6月30日，免消費即可至遠傳年中慶活動網頁登記，參加扭蛋抽獎，獎項包括手機折扣、精選空機／配件折價券，全台遠傳門市皆可使用，最高折價萬元。除了手機加碼折價外，活動期間更有多項優惠活動，包括空機、3C家電最高折5000元、手機舊換新補助最高再折5000元，還有Sony最新旗艦機、遠傳獨家Vivo v30e獨家加碼優惠。另外，到遠傳申辦手機可再享兩個月影音看到飽。

🟡台灣大哥大

即日起至6月18日申辦Disney+月訂標準方案，輸入優惠序號「618TWM」，即可以首月99元訂閱台灣大Disney+月訂標準方案(原價270元/月)，再抽限量1,000元momo幣；6月7日起至6月18日申辦HBO GO年約方案，享半價優惠，每月只要69元(原價150元/月)，申辦後登錄還有機會贏取618元momo幣。

▲迪士尼旗下11個頻道在2023年底，將全面撤出台灣有線電視市場Ｍ，並全力轉向 Disney+ 平台發展。（示意圖／取自unsplash）
▲即日起至6月18日在台灣大哥大申辦Disney+月訂標準方案，輸入優惠序號「618TWM」，即可以首月99元訂閱，再抽限量1000元momo幣。（示意圖／取自unsplash）

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