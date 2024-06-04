618優惠電信業起跑！中華iPhone 15折3千元、台灣大Disney+首月99

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中華電信網路門市「618樂購節」推出多項加碼優惠，即日起至6/20申請精采5G月繳1399元(含)以上方案，搭配iPhone 15 Pro 512GB(含)以上以及iPhone 15 Pro Max 512GB(含)以上，可折3000元。新客再加碼送120GB熱點分享量，同時加贈SAMSUNG Galaxy Fit3健康智慧手環，還可抽新款MacBook Air M3。
同時，新申請/升速HiNet光世代速在有禮方案300M送Dyson V8吸塵器、100M(含)以上送Hami Point最高900點；新申請MOD家速方案2.0搭配自選餐(全選) +影劇館+加碼贈Hami Point 2,800點。另外，針對中華電信VIP客戶，VIP購省館推出Hami Point超值點數兌換活動，6/11可用6點兌換「Fami!ce全家霜淇淋」、6/14則可用18點兌換星巴克145元飲料券，換完為止。
🟡遠傳電信
即日起至6月30日，免消費即可至遠傳年中慶活動網頁登記，參加扭蛋抽獎，獎項包括手機折扣、精選空機／配件折價券，全台遠傳門市皆可使用，最高折價萬元。除了手機加碼折價外，活動期間更有多項優惠活動，包括空機、3C家電最高折5000元、手機舊換新補助最高再折5000元，還有Sony最新旗艦機、遠傳獨家Vivo v30e獨家加碼優惠。另外，到遠傳申辦手機可再享兩個月影音看到飽。
🟡台灣大哥大
即日起至6月18日申辦Disney+月訂標準方案，輸入優惠序號「618TWM」，即可以首月99元訂閱台灣大Disney+月訂標準方案(原價270元/月)，再抽限量1,000元momo幣；6月7日起至6月18日申辦HBO GO年約方案，享半價優惠，每月只要69元(原價150元/月)，申辦後登錄還有機會贏取618元momo幣。