屏東高樹鄉無毒芒果　果肉細緻品質優良

水保結合無人機科技！勞動部高屏澎東分署助在職勞工專業大躍進

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署助在職勞工鍾鳴峰水土保持專業結合無人機科技大躍進。(圖／記者黃守作攝)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署助在職勞工鍾鳴峰水土保持專業結合無人機科技大躍進。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署助參加該分署產業人才投資方案，開班之固定翼無人機系統實務課程的在職勞工鍾鳴峰，不僅學習了無人機的相關知識，並將飛行技能運用於工作領域上，開啟對於水土保持工作不一樣的規劃及視野。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署助在職勞工鍾鳴峰(右2)水土保持專業結合無人機科技大躍進。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署助在職勞工鍾鳴峰(右2)水土保持專業結合無人機科技大躍進。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，從事水土保持工作逾20年的鍾鳴峰抱著技術不斷創新、產業不斷變革，唯有持續的學習，才能在競爭的環境中立於不敗之地的想法，積極追求自身技術的提升，認為近來無人機技術的廣泛運用，看到相關產業的報導後，產生濃厚興趣，期待學習相關技術後運用於自身工作上，乃參加該分署產業人才投資方案，開班之固定翼無人機系統實務課程，並與其專業結合無人機科技大躍進。

郭耿華說，鍾鳴峰碩士畢業於水土保持學系後，一直在相關產業擔任技師工作，負責工程設計規劃與施作，多年來的工作經驗，讓他深刻體會到水土保持工程的複雜性與危險性，隨著科技的進步，他開始思考如何利用新技術，提高工作效率與安全性。

▲水土保持在職勞工鍾鳴峰(左)測試及遙控無人機的情形。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲水土保持在職勞工鍾鳴峰(左)測試及遙控無人機的情形。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
鍾鳴峰參加固定翼無人機系統實務課程認為，不同於其他無人機課程僅傳授學理基礎和飛行技術，該課程更涵蓋組裝設定、測繪技術等多面向的教學，因此，儘管他居住在中部，但為了參加這個課程，每週末都不辭辛勞，花上3個小時的往返車程，跨越縣市到高雄上課。

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署助在職勞工鍾鳴峰水土保持專業結合無人機科技大躍進。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署助在職勞工鍾鳴峰水土保持專業結合無人機科技大躍進。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
鍾鳴峰說，他印象最深刻的是，在課程中操作時曾遇到飛行失敗，但也因為這樣，讓他可以學習到如何在起飛前事先排除錯誤、完成精準設定，結訓後，他不僅可以將所學應用於水土保持工作上，還能運用不同類型的無人機去做空拍測繪、坡地安全監測、區域巡查等，克服原本人力作業的限制，並有感於學習成效，大力推薦在職勞工選擇產業人才投資方案課程作為進修規劃之首選。

郭耿華指出，勞動力發展署為配合2050淨零碳排目標，以及協助產業朝數位與綠色產業雙軸轉型，積極偕同各目的事業主管機關就關鍵人才職能基準，進行建置與更新，優先挹注資源辦理淨零轉型、AI及數位轉型相關等重點產業人才職業訓練，而產業人才投資方案就是在職勞工可善用的資源，盼在職勞工為自己的職涯增值。
 

拓展海外市場！產業園區管理局高屏分局助攻廠商尋找新商機

培養在地學子文藝氣息！中油大林煉油廠舉辦敦親睦鄰寫生比賽頒獎

國艦國造厚實海巡能量！海巡署辦安平級永康巡防艦交船長濱艦命名

促身心障礙者就業權益！高雄市政府勞工局舉辦職業重建展望論壇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生