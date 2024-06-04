水保結合無人機科技！勞動部高屏澎東分署助在職勞工專業大躍進

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郭耿華說，鍾鳴峰碩士畢業於水土保持學系後，一直在相關產業擔任技師工作，負責工程設計規劃與施作，多年來的工作經驗，讓他深刻體會到水土保持工程的複雜性與危險性，隨著科技的進步，他開始思考如何利用新技術，提高工作效率與安全性。
鍾鳴峰參加固定翼無人機系統實務課程認為，不同於其他無人機課程僅傳授學理基礎和飛行技術，該課程更涵蓋組裝設定、測繪技術等多面向的教學，因此，儘管他居住在中部，但為了參加這個課程，每週末都不辭辛勞，花上3個小時的往返車程，跨越縣市到高雄上課。
鍾鳴峰說，他印象最深刻的是，在課程中操作時曾遇到飛行失敗，但也因為這樣，讓他可以學習到如何在起飛前事先排除錯誤、完成精準設定，結訓後，他不僅可以將所學應用於水土保持工作上，還能運用不同類型的無人機去做空拍測繪、坡地安全監測、區域巡查等，克服原本人力作業的限制，並有感於學習成效，大力推薦在職勞工選擇產業人才投資方案課程作為進修規劃之首選。
郭耿華指出，勞動力發展署為配合2050淨零碳排目標，以及協助產業朝數位與綠色產業雙軸轉型，積極偕同各目的事業主管機關就關鍵人才職能基準，進行建置與更新，優先挹注資源辦理淨零轉型、AI及數位轉型相關等重點產業人才職業訓練，而產業人才投資方案就是在職勞工可善用的資源，盼在職勞工為自己的職涯增值。