超夯遊戲《人中之龍》推出真人日劇！竹內涼真飾演「桐生一馬」
日本人氣電玩遊戲《人中之龍》今（4）日宣布拍攝真人影集《人中之龍～Beyond the Game～》，由竹內涼真飾演男主角「桐生一馬」，集數為6集，確定於10月25日在「Amazon Prime」獨家播出，預計240個國家能看到。對於消息，許多網友難以置信，不願接受製作組的選角，討論熱烈。
記者陳雅蘭／綜合報導
《人中之龍》是SEGA於2005年製作與發行的動作冒險遊戲，但日劇的故事與遊戲不同，將以6集的方式敘述主角「桐生一馬」的成長，並以粉絲熟悉的虛構地區「神室町」為舞台，以犯罪、懸疑為劇情主軸。
竹內涼真今天在記者會上，表示知道《人中之龍》是深受全球喜愛的遊戲，當接到主角邀約時，他又驚又喜也備感壓力，「我覺得我必須冒著生命危險，才能讓這個角色發揮作用。」竹內涼真還透露為了拍攝努力鍛鍊身材，為了苦練格鬥技，還向日本知名格鬥家朝倉未來拜師，希望觀眾屆時能收看《人中之龍～Beyond the Game～》。
竹內涼真本名為「竹內崚」，原本立志成為足球員的他，最後因為受傷放棄夢想；因為喜歡出風頭，因而對演藝圈產生興趣，他在熟人的推薦下先是參加雜誌男性模特兒試鏡，最後以「竹內涼真」作為藝名出道。他的代表作包含《假面騎士Drive》、日版《梨泰院Class》（六本木Class）、《Believe－為你架起的橋梁－》等。