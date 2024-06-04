竹市警局爆重大違紀！2線3星警官疑涉貪 裁定收押禁見
新竹市警局爆出重大違紀，一名2線3星宋姓警官疑涉貪，檢調昨日至住家、辦公室搜索，並傳喚其到案說明，經新竹地檢署檢察官複訊後，今（4）日向法院聲押禁見獲准。對此，市警局表示，全力配合檢方依法偵辦，並依法予以停職處分，另追究相關人員考核監督責任。
社會組/綜合報導
新竹市地檢署昨日指揮台北市調查處持法院搜索票同步執行搜索10處，並通知案官者共12人到案，案經檢察官漏夜訊問後，認為宋男、彭男及陸男等3人，均涉有貪污治罪條例受賄等罪嫌重大，且有羈押之必要，今日清晨向法院聲請羈押禁見，新竹地院下午3時召開羈押庭，庭後裁定宋男、彭男羈押禁見、陸男諭知請回。
據了解，涉案宋姓警官為新竹市警局保安科秘書、彭男為公務員，陸男則是退休刑警，外傳這起重大警官違紀案，疑與涉入電子遊藝場業者收賄包庇有關，但新竹地檢署不予證實。
新竹市警局表示，新竹地檢署昨日指揮臺北市調查處及新竹市警局等，搜索宋姓警官住處及辦公處所，查扣個人手機及存摺等物品，案件尚待調查釐清，基於偵查不公開，市警局將全力配合地檢署調查，並對涉案警官予以最嚴厲懲處，依法予以停職，另追究相關人員考核監督責任，並重申警紀零容忍，秉持「不掩飾、不護短、不庇縱」態度，展現維護警譽決心。