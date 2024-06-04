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隔空互尬！季辛格再提「摩爾定律」：我跟黃仁勳看法不同

▲今年COMPUTEX眾星雲集，「3兆男」黃仁勳一舉一動都成鎂光燈焦點，英特爾執行長季辛格發表的言論也備受關注。（圖／NOWnews資料照）
▲今年COMPUTEX眾星雲集，「3兆男」黃仁勳一舉一動都成鎂光燈焦點，英特爾執行長季辛格發表的言論也備受關注。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安/台北報導

今年COMPUTEX眾星雲集，「3兆男」黃仁勳一舉一動都成鎂光燈焦點，英特爾執行長季辛格發表的言論也備受關注。此次展期，兩位科技巨頭雖未交鋒，卻對因半導體產業而生的「摩爾定律（Moore's Law）」抱持相反看法，季辛格甚至點名「我跟Jensen（黃仁勳）相反，摩爾定律活得好好的，而台灣持續扮演著核心角色。」

台積電新任董事長魏哲家於今日股東大會上提到，他向黃仁勳抱怨輝達產品太貴，事實上，輝達的產品定價一直以來都是外界討論焦點，另一間晶片廠超微則相對便宜，被認為恐成為動搖輝達霸主地位的威脅。

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黃仁勳針對公司產品定價表示，「定價永遠都跟價值有關」，一樣東西若具正確的定價與價值，需求必定爆棚，因此他認為輝達的產品定價是合適的，且訂定價格並非容易的事，他以微軟舉例，微軟提供Office軟體，他們以光碟的形式賣出，但他們不賣光碟，「光碟片」只是傳遞的裝置，晶片也是一樣，屬於用來傳遞的介質，真正賣出的是「AI的概念」，背後代表的是整座AI工廠。

隨著輝達GPU架構的進化，生成GPT-4詞元所需的能量大幅減少，從8年前的「Pascal架構」到今年最新的「Blackwell架構」，耗掉的能量少了4萬5000倍，算力的衡量單位TFLOPS從19上升到2萬，差距約有1000倍，黃仁勳表示，在「摩爾定律（Moore's Law）」的概念下，不可能做到這點，而輝達這樣做，是為了展開下一階段的突破。

同一天，英特爾執行長季辛格於主題演講上也談到摩爾定律，他指出，眼前競爭著來勢洶洶，在製造上又要解決良率問題，未來的路並不好走，但摩爾定律還活著，且活得很好，並未消失。

「摩爾定律」為英特爾共同創辦人摩爾所發表，預示積體電路上可容納的電晶體數目，每隔兩年會增加一倍，在此的基礎下，科技大廠的研發及製程優化，奠定了市佔率，若定律成真，晶片能應用於各種生活用品中，影響全球半導體產業發展。

兩大科技巨頭對「摩爾定律」抱持著不同的看法也非首次，黃仁勳去年也在COMPUTEX上提到「繪圖處理器效能5年提升千倍，超越摩爾定律」，就連台積電創辦人張忠謀也不再提，早在2017年時，就已預言摩爾定律將在2025年遭遇瓶頸，以「山窮水盡疑無路、柳暗花明又一村」下了註解。今年COMPUTEX，黃仁勳與季辛格兩位雖仍未同台交鋒，但同在COMPUTEX發表完全相反的論點，也成為此次展覽的一大亮點。

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