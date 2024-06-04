隔空互尬！季辛格再提「摩爾定律」：我跟黃仁勳看法不同

台積電新任董事長魏哲家於今日股東大會上提到，他向黃仁勳抱怨輝達產品太貴，事實上，輝達的產品定價一直以來都是外界討論焦點，另一間晶片廠超微則相對便宜，被認為恐成為動搖輝達霸主地位的威脅。
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隨著輝達GPU架構的進化，生成GPT-4詞元所需的能量大幅減少，從8年前的「Pascal架構」到今年最新的「Blackwell架構」，耗掉的能量少了4萬5000倍，算力的衡量單位TFLOPS從19上升到2萬，差距約有1000倍，黃仁勳表示，在「摩爾定律（Moore's Law）」的概念下，不可能做到這點，而輝達這樣做，是為了展開下一階段的突破。
同一天，英特爾執行長季辛格於主題演講上也談到摩爾定律，他指出，眼前競爭著來勢洶洶，在製造上又要解決良率問題，未來的路並不好走，但摩爾定律還活著，且活得很好，並未消失。
「摩爾定律」為英特爾共同創辦人摩爾所發表，預示積體電路上可容納的電晶體數目，每隔兩年會增加一倍，在此的基礎下，科技大廠的研發及製程優化，奠定了市佔率，若定律成真，晶片能應用於各種生活用品中，影響全球半導體產業發展。
兩大科技巨頭對「摩爾定律」抱持著不同的看法也非首次，黃仁勳去年也在COMPUTEX上提到「繪圖處理器效能5年提升千倍，超越摩爾定律」，就連台積電創辦人張忠謀也不再提，早在2017年時，就已預言摩爾定律將在2025年遭遇瓶頸，以「山窮水盡疑無路、柳暗花明又一村」下了註解。今年COMPUTEX，黃仁勳與季辛格兩位雖仍未同台交鋒，但同在COMPUTEX發表完全相反的論點，也成為此次展覽的一大亮點。
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