這3檔生存實境節目必看！《上船了各位》划船60hr到日本超刺激

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《海妖的呼喚：火之島生存戰》結合了生存遊戲、體育競技和體能考驗，就像是《飢餓遊戲》和《體能之巔》的結合作品，參賽者為 24 位來自六種不同行業的女性，其中有軍人、警察、運動員、消防隊等等，她們被分配到「火之島」島上的不同基地，讓這些參賽者除了有基本體能之外，還能夠在團隊中各司其職，發揮自身所長。
荒島上地形位置、基地建物都經過精心設計，參賽者們將在七天內進行「基地攻防戰」，贏得最後勝利，過程中不乏肉搏戰、心理戰，由於是一群女性在相處競爭，難免會少不了吵架、間離、背叛以及結盟等橋段，但這些「戰略」部分也成為節目一大看點，展現出強大的女子力。
《終極生還組》
2023年所播出的荒野求生節目《終極生還組》，號稱是真人版《飢餓遊戲》，內容相當殘酷嗜血，16位參賽者將以自由分組的方式，在環境極度惡劣且資源有限的阿拉斯加荒野展開生存競爭，最後生還隊伍將會有百萬美金的獎勵，節目拍攝歷時超過1個月，只有2次任務，這些參賽者在瀕臨崩潰的情況下上演勾心鬥角，成功製造出節目話題。
節目中的參賽成員約快一半以上都有軍事背景，加上節目組給的資源實在太稀少，在情勢所逼下，參賽者們慢慢顯現出人性惡意的那一面，連製作人都在訪談中提到，他很意外這些參賽者會在鏡頭沒拍到的時候偷偷陷害其他人，為了贏得獎金不擇手段，當時在播出後曾引發爭議。
《上船了各位！》
為台灣首檔海上冒險實境綜藝節目，狂燒千萬以電影高規格製作拍攝，紀錄7位藝人胡宇威、郭泓志 、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美的獨木舟冒險，最終目標將從花蓮外海划到日本石垣島，展開一段長達「260公里、60小時」的實境全紀錄，比起一般常見的野外實境節目總是帶有競技性質，《上船了各位！》強調夥伴們的團結合作，共同對抗大海這位勁敵。
藝人們在冒險過程中除了要抵抗潮汐和洋流，還要隨時注意海浪跟風向，接下來進入夏季，很可能會碰上颱風，也因此要面對狂風暴雨，在海上被陽光長時間曝曬還可能會造成曬傷，而日本知名藝人羅蘭也擔任應援團團長，跟著教練體驗獨木舟訓練，節目尚未開播就掀起高度關注，《上船了各位！》將於7月20日正式播出。