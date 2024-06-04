馬英九缺席了？過去年年籲中共面對歷史　今罕見未對六四事件表態

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧近年馬英九對六四事件聲明重點：
【2023年】
今天是「六四事件」34週年。我要再次呼籲大陸當局，以近來對世界各地區展現「促進各方和解，走出歷史宿怨」的嶄新格局，勇於面對歷史、承擔責任，真正拉近兩岸人民的心靈距離。
【2022年】
今天是「六四事件」33週年。一方面，我要再次呼籲大陸當局，勇於面對歷史、承擔責任，才能往前邁進。另一方面，我也要藉此機會反思，臺灣雖號稱「民主」，卻一步步墮入「不自由的民主」，格外值得警惕。
【2021年】
今天是「六四事件」32周年，在臺灣疫情仍然嚴峻的此刻，讓我百感交集。
32年來我一直建議大陸，要真誠面對、平反「六四」這個歷史創傷，兩岸才能大幅拉近彼此距離，不會越走越遠。我知道大陸當局對我這個看法，一向不以為然，認為我不瞭解「六四」的複雜。但是，臺灣過去70多年，也經歷過「二二八事件」與「白色恐怖時期」的不幸歷史。我從法務部長任內制定「二二八事件處理及賠償條例」開始，就一直延續先前政府認錯、道歉、建紀念碑等行動，賠償數千位往生、受傷與失去自由的受難者及家屬，並恢復他們的名譽。這些措施，雖無法讓他們完全無憾，但也希望盡可能做到「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛。」
【2020年】
今天是「六四事件」31週年。每年今天，我都呼籲中國大陸，面對、平反這個歷史悲劇。31年來，大陸的經濟飛躍成長，人民生活普遍改善，已成為世界第二大經濟體，全球影響力日益提升，但對比大陸民主與人權現況，仍有甚大改善空間。
【2019年】
30年前的天安門廣場，全世界都在關注。令人感觸的是，當年臺灣民眾曾經那麼關心大陸，雙方的心理距離一度貼近，如今卻日漸疏離。這固然是因為兩岸制度巨大差異的關係，但也有很多人指出，30年前那場民運的處理方式，是兩岸民心漸行漸遠的轉捩點。
【2018年】
29年來，我一直關心「六四」的平反，不只因為受難者與家屬的錐心泣血，也因為「六四」對兩岸關係影響至深。