莫迪選情並未「壓倒性勝出」 印度股市一天蒸發3500億美元
印度如今已是全球第五大經濟體，而在為期6周的國會大選期間，原先預期會大獲全勝的現任總理莫迪（Narendra Modi），根據初步開票結果顯示獲得席次並不如預期，導致今（4）印度股市大跌5%，市值蒸發將近3500億美元，也是近4年以來印度股市出現的最大跌幅。
國際中心楊智傑／綜合報導
莫迪領導的執政聯盟「國民民主聯盟（NDA）」由莫迪所屬的印度人民黨（BJP）和友黨組成，外界多預期會贏下國會多數，替印度總理莫迪取得其第三次勝利連任，昨（3）日印度股市更因此飆漲至歷史新高；然而根據初步計票結果顯示，執政聯盟獲得席次在下議院543席議員之中，拿下了289席，而在野聯盟預計會贏得236席，這使莫迪的執政之路帶來更多不確定性。
孟買股市Nifty 50指數今日一度大跌8.5%，最終收在21,972.55、下跌5.5%，仍是四年多來最大單日跌幅；印度SENSEX指數則是下跌下跌5.4%，以72337.34點收盤，是繼2020年3月以來最大跌幅，而因莫迪政府重視基礎建設，基建國防類股領跌。
分析師指出，這個初步計票結果對市場來說相當震撼，主因來自印度人民黨本身甚至未能單獨取得過半席位，這導致不論在野聯盟或執政聯盟的組成都相對不可預期，也讓投資人擔心下一屆莫迪政府的施政空間。