立院明辦財劃法公聽會！財部重申立場　近日邀地方政府協商

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至於釋出財源規模部分，財政部表示，為維各級政府財政穩健，避免不經濟支出影響政府財政紀律，有關中央與地方財源的垂直分配，應通盤審視中央與地方事權劃分及近年整體財政概況，除考量地方財政需求外，中央財政亦應維持適度韌性，以因應國際政經局勢變化，氣候變遷等不時之需。
對於修法調整統籌分配稅款分配方式，財政部認為，近年地方財政狀況因統籌稅款及補助款等財源挹注，以往面臨不足問題，現階段已有明顯改善，至於不均問題，則需透過統籌稅款分配公式加以解決。為強化分配公式的合理性，未來財劃法修正，除將研議劃一直轄市及縣市分配基礎，以避免地方財政差距擴大外，亦將朝強化財政努力、兼顧基本建設需求及發揮均衡區域發展等功能方向規劃。
財政部說，若在不改變現行統籌稅款各以一定比例分配各級地方政府，在直轄市61.76％、縣市24％、鄉鎮市8.24％的架構下，即逕行擴大統籌稅款規模，將造成直轄市獲配金額大幅增加，拉大直轄市、縣市間財政差距。
鑑於行政院先前多次將財劃法修正草案送請立法院審議，皆因地方政府立場各異，共識薄弱，致未能完成修法。財政部日前已就統籌稅款分配公式洽徵地方政府意見，並就分配指標建議意旨、指標客觀性及普遍性等相關疑義再請釐清，考量各地方政府均就其有利指標提出相關建議，意見仍屬分歧，經就所提指標意見具同質性彙整歸納，將於近期邀集地方政府協商，期縮小歧見，擴大共識，以利財劃法後續研修作業。
至於目前各直轄市、縣市財政狀況及是否應修法建構未來處理中央與地方分配協商機制，財政部表示，透過統籌稅款及補助款的挹注，近年整體地方政府財政狀況已有改善。以105年度至111年度地方歲入歲出審定決算數觀之，除107年度呈現短絀外，其餘年度均為賸餘，整體地方收支賸餘由105年度的新幣41億元逐年成長至111年度的463億元，尤其以縣市的改善情形較為明顯，自104年度起連續8年皆為收支賸餘，其賸餘介於14億元至224億元之間。
在地方債務部分，地方政府整體長期債務比率由103年度高峰5.56％下降至112年度債務實際數比率3.25％，以該實際債務比率占舉債額度上限比率僅為34.57%，顯示地方整體債務狀況已獲改善並增加其整體財政彈性。
有關是否應修法建構未來處理中央與地方分配協商機制，財政部指出，各級政府財政收支劃分遇有檢討調整時，均邀集學者專家、中央及地方相關機關參與研商，並多次參加公聽會，聽取各界意見。鑑於政府施政具延續性，有關中央與地方政府財源的分配宜依公式為之，以確定各級政府的財源，避免影響各級政府政務之推動。此外，目前中央統籌分配稅款分配辦法已明定，遇分配爭議可召開協調會議，已有相關協調機制。
財政部最後強調，已在兼顧地方財政需求及維持中央財政韌性前提下，展開財劃法研修作業，地方財政不足問題，經由統籌稅款及補助款的挹注，已有改善。至於不均問題，則財政部日前已洽請地方政府研提分配公式指標建議，將於近日內邀集地方政府協商審慎研議，以作為未來修法參考，未來財劃法修正，將朝擴大統籌稅款規模方向規劃。