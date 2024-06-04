快訊／球王Novak Djokovic膝傷嚴重！宣布退出2024法國網球公開賽
2024法國網球公開賽，今（4）日塞爾維亞球王Novak Djokovic（喬科維奇）宣布，因為膝傷嚴重，直接退賽，此外，即便他在16強以苦戰4小時39分鐘，以6比1、5比7、3比6、7比5、6比3險勝世界第27阿根廷Francisco Cerudolo，拿下生涯大滿貫第370勝，雖然成為史上第一，但卻因此提前讓膝傷惡化被迫退賽。喬科維奇原本8強賽將對上挪威好手路德（Casper Ruud），但因為膝傷，只好忍痛退賽。喬科維奇也無緣拿下生涯第25座大滿貫賽冠軍，喬科維奇在賽後記者會上說：「在過去的幾周裡，我的右膝有輕微的不適，但我沒有受到任何讓我擔心的狀況。」
記者吳政紘/綜合報導
膝傷嚴重 球王忍痛退賽
喬科維奇不但連續15次闖進法國網球公開賽8強，他在大滿貫賽事拿下第370勝，超越了退休的瑞士名將費德勒（Roger Federer），但也付出代價。
喬科維奇對Francisco Cerudolo第2盤就因疑似扭傷開始處理膝蓋，接受醫療暫停和幾次醫師協助，並接受消炎藥治療。
37歲的喬科維奇表示，這幾周來一直受膝傷困擾，比賽中處理幫助他感覺更好，不過他日前打到凌晨3時，所以也不斷抱怨比賽時間太晚開打。
喬科維奇因傷提前離開法網，反而讓世界第7的Casper Ruud直接晉級4強，他可能會遇到第4種子Alexander Zverev 或第11種子Alex de Minaur。Casper Ruud16強在4盤淘汰美國好手Taylor Fritz。由於喬科維奇退賽，這也讓Jannik Sinner，可確定會在下周一公布世界排名成為史上首位義大利籍球王。
喬科維奇在賽後記者會上說：「在過去的幾周裡，我的右膝有輕微的不適，但我沒有受到任何讓我擔心的狀況。」我參加了幾場比賽，直到今天才出現一些問題。