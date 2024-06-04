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季辛格來台發表最新處理器與晶片　美股早盤英特爾仍見綠

▲英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）今（4）日上午於COMPUTEX進行主題演講，並發表最新處理器與晶片。（圖／記者鄭妤安攝，2024.06.04）
▲英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）今（4）日上午於COMPUTEX進行主題演講，並發表最新處理器與晶片。（圖／記者鄭妤安攝，2024.06.04）

國際中心顏得智／綜合報導

晶片大廠英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）今(4)天在台北國際電腦展COMPUTEX發表主題演講，並公布Lunar Lake處理器架構細節。不過，美股今(4)日開盤，英特爾股價並未獲得提振，早盤仍以平盤上下見綠走勢為主，與輝達執行長黃仁勳演講後隔天呈現上漲兩樣情。

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季辛格今日宣布，推出因應現代化資料中心需求而設計的Xeon 6平台和處理器家族、Gaudi AI加速器，並公布以小晶片為基礎的最新處理器Lunar Lake的架構細節。並在COMPUTEX主題演講中直稱「IT」產業就是「Intel跟Taiwan在一起」，並反駁黃仁勳認為傳統處理器將在AI時代失去動力的說法。

不過，今日美股開盤，與黃仁勳2日在台大演講隔天，輝達股價大漲4.9%大不同，英特爾在季辛格發表主題演講並公布最新產品架構細節後，股價仍不為所動，今日美股早盤股價30.22元，跌幅0.2%。

美股四大指數部分，截止至美東時間早盤11點半，道瓊工業指數開低後走回平盤；標普500指數小跌16.66 點或0.31%；那斯達克指數則小跌50.39點或0.30%；費城半導體指數下挫59.92點，跌幅1.16%。

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