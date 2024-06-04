國軍爆軍紀醜聞！海軍班長爆性侵士官長未成年女兒 國軍證實
近日有爆料指出，今年5月間，海軍某軍艦上的班長受邀到士官長家中飲宴，酒過三巡後竟涉嫌性侵對方未成年女兒，事後傳出長官為了掩蓋事實，試圖讓涉事班長退伍賠償了事。國軍證實確有此事，已於5月14日將田姓班長依法送辦，並予以撤離處分，後續也將配合檢調釐清案情。
社會組/綜合報導
有網友匿名在臉書粉專《靠北長官2024》爆料，指出海軍某軍艦的班長受邀到士官長家作客，沒想到竟在深夜性侵對方未成年女兒，事後竟辯稱酒醉了、不知道發生什麼事，該單位長官竟為了遮掩事實，要求這名班長早點辦退伍，並將退伍金賠給士官長，避免案發後被撤換汰除，最後還拿不到錢。
最後，發文者更點名相關高層人士，痛批「你們的良心在哪裡？如果今天是你女兒，你會這樣搓圓仔湯嗎？」文章曝光後，引起廣大網友熱議。
據悉，這名班長目前已遭刑法加重強制性交罪移送憲兵隊偵辦，稍早國軍已向媒體證實此事，確認涉案士官的違法行為，但否認該名班長與士官長私下和解說法，全案已依法偵辦，同時給予撤職處分，後續將配合檢警調查，以正綱紀。
※【NOWnews 今日新聞
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