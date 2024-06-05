金曲35／坤達別看！鳳小岳狂讚「柯佳嬿奪金鐘視后」竟然做這件事

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金曲獎入圍名單宣布當天，鳳小岳在家裡的小院子進行發聲練習，後來聽到老婆洪喆君在客廳大喊：「啊！入圍了！」他發聲訓練結束後才去細看入圍名單；今年36歲的鳳小岳坦言，奪獎與否平常心看待：「就平常開心，我平常就很開心！就出來走跳也一陣子，第二老新人，第一老新人是以莉高露。」其他新人獎入圍者的音樂作品，他已經快速聽過一遍，笑虧自己：「我比較領先在『年紀』的部分。」
「我的音樂風格跟大家沒有撞在一起，我很努力、希望寫一個沒有時效性的專輯」，鳳小岳透過首張創作專輯《柒》闡述內心故事，希望打造稀有曲風的全新領域，享受創作過程的他感性表示：「能在這個時代做音樂，就是可以盡情享受自己的獨特性，不需要太被什麼樣子的曲風侷限。」
鳳小岳首度提名金曲獎 媽媽驕傲：不愧是我兒子
在演藝圈人緣極佳的他透露，電影《艋舺》的演員群黃鐙輝和蔡昌憲、曾合作表演的宋柏緯、落日飛車主唱國國等人都有傳訊息祝賀。提到前陣子遭逢母親離世的阮經天，鳳小岳表示：「小天最近在忙一些事情，（有關心一下嗎？）有啊！私事就講到這邊了。」
演藝生涯中首度入圍「金」字輩獎項，鳳小岳還沒想好屆時頒獎典禮的服裝、紅毯夥伴，特別提到媽媽有對他說：「不愧是我兒子！」給予高度讚賞，身旁的朋友都比他本人還興奮，笑稱：「至少拚個紅毯第一帥！」