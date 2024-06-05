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金曲35／坤達別看！鳳小岳狂讚「柯佳嬿奪金鐘視后」竟然做這件事

▲鳳小岳狂讚坤達妻子柯佳嬿，當年奪金鐘視后隔天卻發文在清貓砂，他說如果拿金曲獎也要效仿這樣的精神。（圖／環球音樂）
▲鳳小岳狂讚坤達妻子柯佳嬿，當年奪金鐘視后隔天卻發文在清貓砂，他說如果拿金曲獎也要效仿這樣的精神。（圖／環球音樂）

記者黃雅琪／台北報導

鳳小岳憑個人首張創作專輯《柒》，提名第35屆金曲獎最佳新人、最佳專輯製作人獎和最佳作詞人3項大獎；昨（3）日出席入圍記者會，問到屆時如果獲獎的話要做什麼事？他打趣提到Energy坤達妻子柯佳嬿，當年拿到金鐘獎視后，隔天在社群上發一篇清貓砂的貼文，令他印象深刻：「就是即便得獎，貓砂還是要清，我覺得我應該也會是，就是我蠻respect（敬佩）她這種心態的。」沒養貓的他被虧說，得獎隔天一早還得去柯佳嬿家借貓砂鏟屎、發文，畫面既荒謬又搞笑。

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▲期盼創作出沒有時效性的專輯，鳳小岳以獨特音樂風格強攻金曲獎。（圖／環球音樂）
▲期盼創作出沒有時效性的專輯，鳳小岳以獨特音樂風格強攻金曲獎。（圖／環球音樂）
致力打造沒時效性專輯　鳳小岳：享受自我獨特性

金曲獎入圍名單宣布當天，鳳小岳在家裡的小院子進行發聲練習，後來聽到老婆洪喆君在客廳大喊：「啊！入圍了！」他發聲訓練結束後才去細看入圍名單；今年36歲的鳳小岳坦言，奪獎與否平常心看待：「就平常開心，我平常就很開心！就出來走跳也一陣子，第二老新人，第一老新人是以莉高露。」其他新人獎入圍者的音樂作品，他已經快速聽過一遍，笑虧自己：「我比較領先在『年紀』的部分。」

「我的音樂風格跟大家沒有撞在一起，我很努力、希望寫一個沒有時效性的專輯」，鳳小岳透過首張創作專輯《柒》闡述內心故事，希望打造稀有曲風的全新領域，享受創作過程的他感性表示：「能在這個時代做音樂，就是可以盡情享受自己的獨特性，不需要太被什麼樣子的曲風侷限。」

▲強勢入圍金曲新人獎，鳳小岳收獲圈內大量好友祝福訊息。（圖／環球音樂）
▲強勢入圍金曲新人獎，鳳小岳收獲圈內大量好友祝福訊息。（圖／環球音樂）
鳳小岳首度提名金曲獎　媽媽驕傲：不愧是我兒子

在演藝圈人緣極佳的他透露，電影《艋舺》的演員群黃鐙輝和蔡昌憲、曾合作表演的宋柏緯、落日飛車主唱國國等人都有傳訊息祝賀。提到前陣子遭逢母親離世的阮經天，鳳小岳表示：「小天最近在忙一些事情，（有關心一下嗎？）有啊！私事就講到這邊了。」

演藝生涯中首度入圍「金」字輩獎項，鳳小岳還沒想好屆時頒獎典禮的服裝、紅毯夥伴，特別提到媽媽有對他說：「不愧是我兒子！」給予高度讚賞，身旁的朋友都比他本人還興奮，笑稱：「至少拚個紅毯第一帥！」

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