巷仔內／COMPUTEX宛如科技史書　「3巫鬥法」黃仁勳真的最強嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
近幾年，AI雖然滲透大眾生活，但細說背後的技術發展、晶片製程，卻非人人都能略懂一二。黃仁勳演說功力了得，很知道要怎麼呈現人類生活與艱澀技術間的關係與啟發，更知道怎麼抓住「台灣人的心」，除了一如繼往的滿口「台灣話」之外，一再的將輝達今日的成功歸功於台廠供應鏈的支持，演講最後甚至揮出「最強一擊」，透過影片告白台灣，一句「台灣是無名的英雄，卻是世界的支柱」深得「台」心，雖然整場演講內容，有3月時「輝達GTC」大會聚集2萬人那場的既視感，但無疑是專業人士或非專業人士都能享受其中的一場演講。
為此次COMPUTEX揭開序幕的蘇姿丰也不遑多讓，以亮眼的桃紅外套華麗登場，女王氣勢並非任誰都能複製。演講中，沒有太多的玩笑，只有十足的企圖心，從AI PC、伺服器、算力、效能，蘇媽講好講滿，左一台AI PC、右一台新世代處理器，自信展示自家AI軍火，同時洋洋灑灑列出逾20家GPU「MI300X」業者名單，並透過與微軟、惠普、聯想、華碩等合作夥伴代表同台對談，告訴大家「超微沒有輸」！找來多家廠商站台可說是最有說服力的策略，蘇姿丰展現的魅力與贏得下一座勝利山頭的渴望，使得整場演講宛如一場勵志的見證大會。
若問「3巫鬥法大賽」誰的表現最令人意外？絕對是季辛格！有別於以往，季辛格這次花了較長的篇幅在談「台灣」，不僅展現誠意表達對於與台灣夥伴合作改變世界的渴望之外，更浪漫表示英特爾和台灣的英文字首合起來，代表「IT資訊科技」，好感度直接加十分。這是3場演講中，最為簡潔有力的一場，以自家產品重新定義運算、效能以及經濟效益，一字一句都像把大刀，刀刀強化英特爾在AI PC的領導地位，並且同樣使出「廠商站台術」，找來華碩、宏碁、英業達等代表對談，同時公開反駁黃仁勳，為整場演講增添亮點。
今年COMPUTEX眾星齊聚，3巨頭來勢洶洶，多是透過產品交鋒，在屬於各自的場合中，3人展現出面對競爭對手時，截然不同的個性。黃仁勳深具王者風範，強調「輝達是領先者」，與眾廠無競爭關係；蘇姿丰客客氣氣，專心一意只想將自家AI方案推向市場；季辛格砲火不似從前猛烈，但仍可見犀利的本性。
3人互尬情形不多，其中以黃仁勳、季辛格於同日談及「摩爾定律（Moore's Law）」，最為精彩。上述提到季辛格在演講中公開反駁黃仁勳，他在會中直接點名「我跟Jensen（黃仁勳）相反」，認為摩爾定律活得好好的，而台灣將持續扮演著核心角色。」黃仁勳緊接著在全球媒體記者會上表示，觀察輝達GPU架構的進化，從8年前的「Pascal架構」到今年最新的「Blackwell架構」，耗掉的能量少了4萬5000倍，算力的衡量單位TFLOPS從19上升到2萬，差距約有1000倍，強調在「摩爾定律的概念下，不可能做到這點！」
同一時代下，面對AI浪潮，兩人抱持著相反的信念，讓人不禁想起古時候各種專家學者針對「地圓說」你來我往的爭論，相當有趣。科技大廠檯面上下的交鋒與合作，都在每一年的COMPUTEX留下紀錄，就像一本見證全球科技產業發展脈動的史書。
更多「COMPUTEX2024」相關新聞。