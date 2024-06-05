拜登簽署行政命令！阻止美墨邊境移民大量湧入　川普狠批：作秀

我是廣告 請繼續往下閱讀
據消息人士說法，無人陪伴的孩童、面臨嚴重醫療或安全威脅者，以及人口販運的受害者等，將不受新措施所限制。
根據這項新發布的措施，被逮到的非法入境移民，申請庇護可能遭拒，還可能被迅速驅逐出境或遣返墨西哥。
拜登4日在記者會上表示，相關措施將幫助美國控制其邊境，恢復秩序。該禁令將一直有效，直到試圖入境的人數減少到美國移民系統可以有效管理的水平。
《路透社》指出，拜登在美國大選年出台的這項新措施，預計將會引發移民和民權團體的抗議和法律挑戰。
從過往的經驗來看，美國的民主黨政府傳統上對非法移民的政策相對寬鬆，而共和黨政府則主張對非法移民採取相對嚴厲的管控措施。但現在民主黨的拜登也開始出台與他的政治對手、前總統川普（Donald Trump）同樣嚴格的移民政策。
《路透社》分析，拜登之所以在邊界安全和移民問題上立場趨於強硬，主要是因為非法移民問題已然成為美國選民最為關心的最重要議題之一。
共和黨人批評拜登的命令只是政治把戲，目的是在選舉前顯示其政府已加強邊境移民執法。川普4日在其社交媒體上表示，「拜登完全放棄美國南部的邊境」，相關禁令是為了27日總統辯論而做的政治表演。
美國即將在今年11月5日舉行總統大選，而拜登預計將和代表共和黨角逐總統大位的川普再次對決。兩人的首次辯論交鋒將在本月27日登場。