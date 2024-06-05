太貴了！科科科技詢價圈購股價從110元降至88元　預計6月19日掛牌

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不過值得注意的是，去年9月科科科技上市送件前最後一輪增資，大股東以每股約105元（3.2989美元）認購，不過這次詢圈價落在85-88元。未來投資人抽中一張現賺1.7萬元，引起市場熱議。
科科科技去2023年營收為新台幣29.68億元、年增0.97％；營業利益0.63億元、年減67.2％；本期淨利0.79億元、年減58.33％；每股盈餘0.66元。由於EPS僅0.66元，日前辦理上市前增資承銷作業，預計以每股110元掛牌，被市場認為太貴，最後，合格投標數量僅占競拍總量39.7％，宣告流標，明日辦理上市前詢價圈購，價格已從110元降至88元。
科科科技業務包括串流音樂、多媒體串流SaaS產品、雲端服務，在台灣與日本市場同步發展AI影音多媒體技術。
集團董事長暨執行長王献堂表示，科科科技20年前在台灣成立全球首個合法串流音樂服務KKBOX，到近年集團主力發展AI影音多媒體技術，同時服務企業端與消費客戶，遍布日本及亞洲千萬用戶，有信心集團很快出現下個跳躍式成長。
對於今年的營運，科科科技表示正向成長並有信心，看好BlendVision AiM產品在日本AI多媒體科技市場快速滲透，有助科科科技年度經常性收入在下半年快速推升，且帶動BlendVision未來三年銷售業績，成長率上看CAGR 56％；另一方面，在台灣市場與大型在地電信營運商持續擴增KKBOX訂閱會員，在台灣音樂串流平台市占率提升並推升今年經常性收入。目標是未來3年營收與獲利皆保持高雙位數年增率。