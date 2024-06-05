世界先進今日暫停交易　業界傳與新加坡12吋廠投資案有關

我是廣告 請繼續往下閱讀
世界先進在2019年宣布斥資2.36億美元，買下格羅方德（GlobalFoundries）位在新加坡淡濱尼區的Fab 3E 8吋晶圓廠廠房、廠務設施、機器設備及微機電（MEMS）智財權與業務，將營運據點延伸至新加坡，目前在台灣及新加坡共有5座8吋晶圓廠。
不過考量8吋晶圓代工設備難以取得、目前新設8吋晶圓廠無成本效益，世界先進近年也時常傳出將投資興建12吋晶圓廠。董事長方略對此多次表示，未來確實朝新設12吋晶圓廠規畫，但因投資蓋廠金額龐大，需在財務、技術、產能規畫及客戶接受度4大要素完備後才會行動。
不過市場推測今日世界先進將拍板新加坡12吋晶圓廠是有原因的，因為世界先進4月底時公告，為因應公司海外成長需要，將對旗下新設全資子公司Vanguard Power Electronics Singapore現金增資4200萬美元。對此，方略在同一天法說會上仍表示計畫尚未拍板，但透露不排除採合資方式進行，歡迎有意願的合作夥伴加入投資行列。
世界先進今年第一季營收為新台幣96.32億元，季減0.4％、年增17.66％；第一季營業利益12.33億元，季增31.4％；因業外收益縮水影響，稅後淨利降至12.72億元，季減46.7％；每股稅後純益0.78元，寫6年新低；第一季毛利率為24.02％，季增0.99個百分點。
針對第二季市況世界先進先前指出，隨庫存調整告一段落，半導體市場迎來春燕，預估第二季在大尺寸驅動IC、電源管理IC需求復甦下，晶圓出貨量將季增約17%-19%，產品平均銷售單價將季減約2%-4%；毛利率將約介於25%-27%，並且為了因應客戶需求，晶圓五廠4000片月產能將提前開出，2024年產能將達338.7萬片。
世界先進昨日股價上下沖洗、震幅達到5.31%，最高一度來到106元，可惜尾盤不敵賣壓，終場下跌0.5元或0.48%，收在103元。土洋法人昨日對作，外資連5天賣超，昨日調節8118張；投信連8買，昨日買超11211張，值得注意的是，投信在近期擴大買超，5個交易日內買超逾8萬張；自營商則是連4天調節，昨日賣超92張。