大谷翔平被偷近5.5億驚天竊案告終！水原一平認罪　最重要關33年

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在水原一平認罪後，大聯盟也發表聲明，指出根據調查結果，以及大聯盟調查，確定大谷翔平是這起案件的受害者。由於道奇隊還有賽事，道奇隊官方同時發表聲明，指出隨著聯邦調查局與大聯盟的調查結束，道奇隊很高興大谷翔平和球隊能告別此事，並持續追逐世界大賽冠軍。
大谷翔平也發表聲明：「現在所有的調查都已經完成，（水原一平）完全認罪對我以及我的家人來說是很重要的結局。我想要誠摯地感謝當局能夠如此訊敘並徹底地完成調查，同時揭露所有的證據。這段期間對我來說相當具挑戰性，所以我特別感謝球隊給我的支持，以及我的家人、經紀人、代理機構、律師以及顧問還有整個道奇球團。是時候結束這個篇章，繼續前進並專注在球場與贏下比賽。」
水原一平是在3月被報導出，為運動博弈的重度玩家，並且患有「賭博成癮」，他大量下注，不管任何運動都玩，據他所言，只有棒球部分他沒碰，但他不但把大谷當成「提款機」，還多次利用大谷的帳號，改成自己的帳戶付款，以及支付自己看牙醫的費用。
大谷翔平一度回到美國後因為受到此事件被牽連，差點無法出賽，不過大聯盟以及聯邦調查局調閱相關資料，大谷翔平完全是清白的，大谷甚至提供多方證據，以及自己的通聯紀錄，才讓水原一平認罪。
這場公聽會也讓記者旁聽，水原一平在法庭上表示，「我為受害者A工作並能夠使用他的銀行帳戶，然後陷入大量的賭債當中，我也透過他的銀行帳戶來轉帳。」正式宣布此事件大谷就是受害者。
美國聯邦調查局表示，水原一平因涉嫌詐欺銀行部分，要判約30年刑期，加上稅務申告也是偽報，也需要被判刑3年以上，總計約33年以上刑期。