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輝達再創新天價　台積電開盤漲3元、助攻台股開高漲66點

▲台北股市今（5）日開盤走高，上漲66點、來到21423點。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（5）日開盤走高，上漲66點、來到21423點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

美股昨（4）日漲多跌少，也激勵台北股市今（5）日開盤走高，上漲66.9點、來到21423.52點，預估成交量為3800億元。

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大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲1.07點、來到260.26點，預估成交量為1000億元。

權值股全數走高，台積電開盤上漲3元、來到842元；鴻海開盤上漲0.5元、來到171.5元，不過隨後在盤面震盪；聯發科開盤上漲5元、來到1245元，不過隨後翻黑下跌5元、來到1235元。

美國股市昨日漲多跌少，主要是美國 JOLTs 職位空缺降至近3年低點，卻也提升市場聯準會今年降息希望，市場也等待即將公布的非農就業數據，道瓊指數上漲140.26點或0.36%，收38711.29點；那斯達克指數上漲28.38點或0.17%，收16857.05點；標普500指數上漲7.94點或0.15%，收5291.34點；費半指數是唯一走跌的主要指數，下跌36.25點或0.7%，收5116.27點。

科技五大天王只有Meta收低，Meta下跌0.1%，蘋果上漲0.16%，Alphabet上漲0.36%，微軟上漲0.62%，亞馬遜上漲0.56%。半導體股漲跌互見，輝達上漲1.25%，再寫歷史新高，AMD下跌2.18%，美光下跌1.19%，博通上漲0.67%，高通下跌0.75%，應用材料下跌0.93%，德儀下跌0.22%。

台股ADR多收黑，台積電ADR下跌1.6%，日月光ADR下跌2.45%，聯電ADR下跌3.18%，中華電信ADR上漲0.64%。

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