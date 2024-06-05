輝達再創新天價　台積電開盤漲3元、助攻台股開高漲66點

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權值股全數走高，台積電開盤上漲3元、來到842元；鴻海開盤上漲0.5元、來到171.5元，不過隨後在盤面震盪；聯發科開盤上漲5元、來到1245元，不過隨後翻黑下跌5元、來到1235元。
美國股市昨日漲多跌少，主要是美國 JOLTs 職位空缺降至近3年低點，卻也提升市場聯準會今年降息希望，市場也等待即將公布的非農就業數據，道瓊指數上漲140.26點或0.36%，收38711.29點；那斯達克指數上漲28.38點或0.17%，收16857.05點；標普500指數上漲7.94點或0.15%，收5291.34點；費半指數是唯一走跌的主要指數，下跌36.25點或0.7%，收5116.27點。
科技五大天王只有Meta收低，Meta下跌0.1%，蘋果上漲0.16%，Alphabet上漲0.36%，微軟上漲0.62%，亞馬遜上漲0.56%。半導體股漲跌互見，輝達上漲1.25%，再寫歷史新高，AMD下跌2.18%，美光下跌1.19%，博通上漲0.67%，高通下跌0.75%，應用材料下跌0.93%，德儀下跌0.22%。
台股ADR多收黑，台積電ADR下跌1.6%，日月光ADR下跌2.45%，聯電ADR下跌3.18%，中華電信ADR上漲0.64%。