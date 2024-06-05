黃仁勳今晚衝新餐廳！喜相逢麵館「3桌22萬」 這裝飾讓他超開心
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上個月26日來台後，每日行程都受全民矚目，走訪的美食行程尤其備受關注，甚至被整理出美食地圖，繼5月29日造訪台北三大難預約私廚「鄒記食舖」之後，今（5）日又再度造訪另一家私廚「喜相逢麵館」，位在東湖小巷弄內，被許多民眾稱說「總是都關著鐵門」，只有客人造訪時才會開，據可靠消息指出，現在吃喜相逢幾乎要包場，價格為3桌22萬元，且想吃也不見得訂得到，此次同樣是林百里作東，還特別送上以氣球組合成的黃仁勳Q版肖像娃娃。
記者葉盛耀/綜合報導
台北市目前被廣稱為預約困難的私廚共有三大，包含黃仁勳已吃過兩次的「鄒記食舖」，還有今日造訪的「喜相逢麵館」與另一家「徐家私廚」。
今日喜相逢店內還特地有氣球裝飾，從門口就可看到以氣球組成的黃仁勳肖像娃娃，模樣相當可愛。黃仁勳還大方與其站在一起讓媒體拍攝，有趣的是，還開自己玩笑說娃娃臉上沒有疤，他自己於是還拿筆補畫上。
所謂私廚餐廳，皆是採預約制，且必須是熟客制，也就是熟人才能訂得到位子，並且採「無菜單料理」方式，也就是當天吃到什麼菜都由店家拿主意，依季節盛產的食材來出餐。
雖說由店家配菜開菜單，但是來「喜相逢麵館」，還是總能吃到好幾個不會變動的招牌菜色，像是幾道涼菜小碟，原來喜相逢最早真的是做「麵館」的，慢著煨麵、拌麵等再佐配幾個小菜，後來因為主廚孫哥的料理功夫不錯，開始受到老客人鼓勵供應起私房菜。
涼菜中的皮蛋豆腐看似普通，其實重在刀工，切片的嫩豆腐堆疊上細滑且有著獨特調味的皮蛋豆腐醬，看起來漂亮細緻。還有看起來平凡的素雞，咀嚼起來才知道極度入味，噴香而迷人。
大菜則有番茄牛肉湯，號稱不摻水，僅以大量牛番茄加上牛肉燉滷出，風味之濃郁讓許多饕客吃完都難忘。還有川菜常看到的經典菜剁椒魚頭，號稱特選的大頭鰱沒有土味，除了搭佐自家做的剁椒，且上頭還會加上大量的宜蘭三星蔥碎，增加了不少香氣。
而後面的麵點，還有同樣選用三星蔥來煉製蔥油所組成的蔥油拌麵，也是吃過的人覺得看似簡單但風味卻不簡單的菜式。另外還有松子玉米、雞湯等，都是經常會出現的菜色。