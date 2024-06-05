大谷翔平賽前練投80球！還嘗試10顆變化球 球速最快可到128公里
MLB洛杉磯道奇今（5）日在客場出戰匹茲堡海盜，陣中日籍二刀流好手大谷翔平今日擔綱球隊第2棒指定打擊，其中大谷翔平在賽前進行傳球訓練引發外界關注，根據日媒《報知體育》指出，「今天大谷翔共投了80球，更在最後10球中小試身手投了變化球。」其中大谷翔平也自己透露，「隨著近幾次投球訓練，目前球速已達到80英里（約128.7公里）。」大谷翔平自去年9月動完右手肘TJ手術後，今日的賽前投球練習是術後以來投球數最多的一次，此次練習共投了80球，傳球距離為60英呎，對於自己的投球復建進度，大谷翔平在賽前受訪時則表示，「復健必須按步就班，不能過於急躁，要確定自己能順利朝下一個目標邁進。」
記者張志宇/綜合報導
大谷翔平復健菜單自行操刀 球團給予自由
根據《ESPN》日前表示，「道奇球團對於大谷翔平的手肘傷勢，球團並不著急於讓他復出，復健課表一律由大谷翔平陣營自己操刀，球團對於大谷翔平可說是百分之百的信任，復健進度完全交由大谷翔平自行決定。」
上賽季大谷翔平效力洛杉磯天使時，共先發出賽23場，繳出10勝、5敗、送出167次三振，防禦率3.14的成績，但無奈因右手肘傷勢在去年球季提前關機，隨著今年季前以10年7億美金的巨型合約加盟道奇後，外界也十分期待大谷翔平能順利重拾往日二刀流的雄風。
此外，大谷翔平近6戰狀況不佳，23打數僅4安打、1支全壘打，打擊率只有1成74，道奇隊戰績跟大谷翔平表現有絕對相關，因此大谷也會是球隊贏球的關鍵之一。