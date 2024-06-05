原民綠委修法遭柯建銘推翻！民眾黨酸：民進黨瘋起來 自家人都怕
立法院昨三讀通過《原住民保留地禁伐補償條例》修正案，將原民保留地禁伐補償由每公頃3萬提高到6萬。不過原民綠委陳瑩與伍麗華在內政委員會召委高金素梅召集協商時，都同意修法，但遭民進黨團總召柯建銘等人翻案，最後仍靠表決，才通過修法，而伍麗華與陳瑩也都跑票，未如黨團投票反對。民眾黨酸，柯建銘為翻案，不惜痛批自家立委所提法案「違法違憲」，民進黨瘋起來，真的連自家人都怕！
記者何哲欣／台北報導
民眾黨在臉書說，民進黨又來了！再一次自提案、自反對、自己打自己臉；而且「蔡」規「賴」不隨， 前總統蔡英文說照顧原住民，發了多年的禁伐補償，如今才下台，就被執政黨立委指稱違憲。
民眾黨說，為涵養國土水源與森林保育，國家要求部分原民私有土地「禁止砍伐」，為補償原民損失並因應消費者物價指數變化，伍麗華提案調高原住民禁伐補償金額，同黨的吳思瑤、鍾佳濱、沈伯洋、黃捷、蔡其昌等多位委員也都連署，沒想到被柯建銘跳出來翻案，扣上毀憲亂政的大帽子。
民眾黨認為，國家禁止原住民保留地使用、對於人民權利的犧牲，本來就該有公法上的補償義務，考量到衡平性原則，高金素梅委員的5萬元版本與伍麗華委員的6萬，民眾黨團都支持。孰料柯建銘突然翻桌，為了扣在野黨違反財政紀律的大帽子，不惜痛批自家立委所提法案「違法違憲」，民進黨瘋起來，真的連自家人都怕！