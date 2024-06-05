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大學「申請入學」錄取生注意　明起登記就讀志願序

▲大學甄選入學委員會提醒，經各大學錄取之考生（含正、備取生）應於6月6日至6月7日完成登記。（示意圖，資料照片／記者黃仁杰,2020.07.02）
▲大學甄選入學委員會提醒，經各大學錄取之考生（含正、備取生）應於6月6日至6月7日完成登記。（示意圖，資料照片／記者黃仁杰,2020.07.02）

記者許若茵／台北報導

113學年度大學「申請入學」第二階段指定項目甄試，各大學目前皆已公告錄取結果。大學甄選入學委員會提醒，經各大學錄取之考生（含正、備取生）應於6月6日至6月7日，每日上午9時起至下午9時止至大學甄選入學委員會網站完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。凡未依規定期間及方式完成登記者，一律視同放棄錄取資格，不予分發。

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113學年度「離島地區及原住民籍高級中等學校應屆畢業生升學國(市)立師範及教育大學聯合保送甄試」錄取生及「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫公費生甄試」錄取生，亦須同時與「申請入學」錄取生於登記期間內完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。

大學甄選入學委員會說明，錄取生登記就讀志願序時，須憑本人「學測應試號碼」、「身分證號碼（或居留證號碼）後4碼」及「考生個人密碼」等三項證號暨網頁上顯示之驗證號碼登入系統。另外，須特別留意的規定如下：

一、錄取生無論僅錄取單一校系或多個校系，均須於規定期間內，上網完成就讀志願序登記，否則視同放棄錄取資格，不予分發。

二、「申請入學」錄取生若同時經大學「繁星推薦」第八類學群錄取者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

三、「申請入學」錄取生若同時經國立臺北教育大學音樂學系、國立臺北藝術大學音樂學系及美術學系錄取並完成報到者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

統一分發結果預定於6月13日上午9時起在大學甄選入學委員會網站公告，不另寄書面通知。

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