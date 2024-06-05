黃仁勳旋風！他揭最大意義：拒中國投資台灣China out, Taiwan in

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柯建銘提到，6月4日是立法史上非常關鍵的一天，除了成功的阻止了藍白合作毀憲亂政，讓他們意圖沒收國會、沒收民主、沒收憲政體制及出賣台灣「未遂」外，也相信中國也非常失望，這是一個非常關鍵的時刻。
柯建銘進一步指出，他要說明這個關鍵的改變是，整個會期以來都在講要程序正義、要依職權行使法來處理，沒有程序正義就沒有實質正義，5月31日黨團行文給立法院長韓國瑜，3日再度行文，但是他都沒有回應，直至4日拜託懇求，他終於來主持朝野協商。
柯建銘進一步說，整個協商過程非常曲折艱辛，有看協商直播的朋友都知道，最後一分鐘國民黨團總召傅崐萁認為協商快要有結論了，就翻臉走人，韓本來要附和他，不簽結論讓協商破局，但是民進黨嚴正發怒，堅持要完成程序，要有協商結論才可以表決。
「最後一刻差點被翻盤，傅韓合謀未遂，不知者還稱讚韓議事中立？」柯建銘說，本來抱著不成功就成仁的決心，協商前黨團會議，同仁們已經有最壞的備案及心理準備，失敗的感言已備妥如下：「528青鳥活動，對藍白聯手而言，只是一陣風而已，風過無痕，藍白無動於衷，難道就是台灣人的劫難？」
不過，柯建銘說，歷史的眷顧卻在4日發生，成為歷史的新哩程碑，包含4日是六四天安門，中國民主化大地一聲雷，震驚全球、偉大的台灣人民，讓憲政體制校正回歸、黃仁勳旋風席捲台灣，最大的意義是拒絕中國，投資台灣， China out, Taiwan in，「歷史已翻轉了，台灣價值成世界主流，偉大的台灣人民，台灣啟航了，我們驕傲！」