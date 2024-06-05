今水氣多「雨區擴大」！端午連假強碰鋒面 雷雨不定時轟炸全台
又要變天了！今明兩天（6/5至6/6）受「華南雲雨區東移」影響，降雨範圍較廣，週末開始的端午連假（6/8至6/10）將有鋒面侵襲，各地容易有熱對流發展，並出現短暫雷陣雨，提醒民眾，今天開始一路至端午假期，天氣都不穩定，請多加留意天氣變化。
記者張志浩／綜合報導
天氣風險公司分析師林孝儒指出，今明兩天，華南雲雨區東移，各地天氣持續陰沉，且有較廣泛的短暫雨機會，午後熱力作用雖然較弱，但中南部山區仍有些對流發展機會，可能帶來短暫陣雨，前往山區需留意突然其來的陣雨。
氣溫方面，由於雲量多且有降雨，預測北部及東北部高溫攝氏24至28度，中南部及花東高溫攝氏27至31度，各平地低溫攝氏19至23度，北台灣較涼爽，南部高溫有些趨緩。
林孝儒提及，週五華南雲雨區逐漸減弱，大致上降雨影響不大，但週五開始轉「偏暖南風」環境，各地氣溫回升，高溫普遍為攝氏27至32度左右，天氣悶熱，且午後配合熱力作用影響，各地山區有短暫陣雨或雷雨，且時有較大雨勢。
林孝儒說明，週六至下週一的端午連假，隨著北方鋒面南下靠近，天氣更加不穩定，搭配台灣附近轉為「西南風」環境，雖然風速不強，但水氣較多，因此迎風面的中南部不定時會有短暫陣雨機會，提醒民眾，接下來一路至端午假期天氣都不是太穩定，請多加留意天氣變化，攜帶雨具，前往山區活動更要注意安全。