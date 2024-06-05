30年前早就有AI超級電腦？港片畫面挖出笑翻　害慘梁家輝、劉德華

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《至尊三十六計之偷天換日》太經典！AI電腦害慘梁家輝、劉德華
而說到這部香港喜劇片《至尊三十六計之偷天換日》，相信就連80年代出生的讀者可能都有看過，其中一個經典劇情，就是由「梁家輝飾演的鍾楚雄」以及「劉德華飾演的錢文迪」與「王龍威飾演的阿豹」在一間監獄辦公室打架的橋段。
只見鍾楚雄以及錢文迪先躲進辦公室之後，阿豹隨後就趕上，本來鍾楚雄以及錢文迪想要偷襲，結果雙雙都被阿豹痛扁丟掉一台電腦旁，而該電腦就是劇本當中撰寫的AI超級電腦，鍾楚雄詢問電腦：「電腦電腦，這人這麼厲害，我要用什麼招數才能打贏他？」結果電腦給出畫面顯示「襲胸龍爪手」，結果鍾楚雄一上陣反而被痛扁一頓，還被對方反用「襲胸龍爪手」，超級電腦此時才說：「注意注意！剛剛電腦故障，剛才答案是錯的，千萬別使用。」
後來超級電腦又出示「格鬥天王」的畫面，給出波動拳、基礎格鬥等荒謬的招式，結果都讓鍾楚雄以及錢文迪被打痛扁，直到最後螢幕顯示「電擊」，由錢文迪拿著電線直接電擊阿豹，這才得已結束這回合的戰鬥。許多影迷翻出該片段後相當懷念表示：「原來30年前就有AI電腦了好好笑」、「30年前的AI電腦技術不成熟，意見都很爛，編劇這個伏筆走很前面喔。」
30年前AI電腦放一邊！全新AI PC時代即將來臨
而在日前，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台大演講時就有提到「未來所有PC都會是AI」，如今有網友翻出30年前港片的片段，對比現在AI概念發展都逐漸成熟的情況，也可以說是人類科技文明的進步，未來人們的生活一定會因為AI而更加便利。
至於什麼是「AI PC」？簡單來說，你可以想像AI PC是一台「非常聰明」的電腦，它可以「理解」你的需求，而且回應速度很快，像是播放你想要的音樂，聽懂你搜尋的內容並延伸相關內容，還能自動整理大量的文件，以及認得你的喜好等等，不用再透過雲端（像是ChatGPT等）就可以在本地進行AI運算。