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46歲孫芸芸同框愛女！Trinity「複製貼上」媽媽的仙級美貌

▲孫芸芸同框女兒廖思惟Trinity，母女美貌簡直是「複製貼上」。（圖／VOGUE雜誌提供）
▲孫芸芸同框女兒廖思惟Trinity，母女美貌簡直是「複製貼上」。（圖／VOGUE雜誌提供）

記者李欣容／台北報導

孫芸芸和24歲女兒廖思惟（Trinity）一同登上時尚雜誌，女兒的仙級美貌可以說是完美複製孫芸芸，在澳洲讀書的Trinity不常公開亮相，她提及4年前第一次出席公開場合時，收到一堆人對她身材的批評，一開始很不能接受，後來釋懷，認為：「有人喜歡你，就會有人不喜歡你，自己的想法最重要。」

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身為星二代，Trinity相當低調，社群平台也是佛系經營，這次會答應拍攝，是因為主題「身心靈健康(Wellness)」剛好符合她的理想，Trinity說：「我的夢想是成為營養師或是從事心靈相關的職業，讓所有人的身體保持健康，心靈也能充滿開放和愉悅的態度，我覺得這個對現代人來說很重要。」

Trinity認為澳洲和台灣的生活方式很不一樣：「這裡的人都很早起，清晨就去慢跑、衝浪、運動，過著非常健康的生活。」她提到她2020年在微風尾牙首次公開亮相時，因為拍攝視角的關係，收到了一堆人對她評頭論足的身材批評：「我一開始覺得滿不能接受的，後來想通了，有人喜歡你，就會有人不喜歡你，自己的想法最重要，其他評論就當作耳邊風。焦慮是自己給自己的，像我有時候就會透過冥想來排解這樣的負能量。」

問到與媽媽的關係，Trinity笑說：「我們不只外表像姐妹，其實互動也像，以前我小時候會問她很多不懂的事情，現在反而是她會比較問我，我們會互相交流興趣，分享想法，什麼都聊。媽媽真的是我的好姐妹，以前她比較有像媽媽的感覺，但是她越活越心靈越年輕，現在我們就像最好的朋友。」

▲廖思惟Trinity的身材曾經被評論，但她不介意，認為自己喜歡最重要。（圖／VOGUE雜誌提供）
▲廖思惟Trinity的身材曾經被評論，但她不介意，認為自己喜歡最重要。（圖／VOGUE雜誌提供）
孫芸芸則說女兒很貼心，小時候就很常寫卡片給她：「她知道我喜歡亮亮的東西，所以只要看到亮片，就會撿起來放在口袋裡面，然後帶回家送給我。她和弟弟送我的東西，我到現在都留著，而且在每個禮物上都會標記日期。他們小時候穿的衣服，有紀念價值的我都會留，還會保存他們穿著那件衣服的照片，因為我是一個很念舊的人，整個櫃子都是他們送給我的東西、照片跟衣服。」母女倆在某方面來說，活出了一種讓當代女子心動的迷人生活和母女關係。

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