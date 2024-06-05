未來10天全台濕透！「端午連假天氣最差」 降雨變化一次看懂
從今（5）日節氣「芒種」開始，台灣將進入新一波多雨的環境，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，受華南雲雨區和鋒面、西南風接力影響，未來10天的降雨訊號都較強烈，尤其端午連假西南風旺盛，各地天氣極度不穩定，安排外出行程務必注意天氣動態。
記者張志浩／綜合報導
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來幾天一直到端午連假，鋒面在中國華南上空上下移動，台灣周邊水氣稍多，中南部大多是全天不定時短暫小雨的天氣，北部和東部除了週三今天是不定時小雨外，其餘日子則是以午後雷陣雨為主，各地雨勢大小、降雨範圍、時間，需視雲雨帶發展情形而定，不確定性稍大。
賈新興則詳細說明，明（6）日午後，竹苗以南山區、嘉南高及宜花東有局部短暫雨；週五（6/7）午後各地有局部短暫陣雨；週六（6/8）清晨，新竹以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨；週日（6/9）清晨嘉義以北有零星短暫雨，午後各地有局部陣雨。
下週一端午節（6/10）至下週五（6/14），受到西南風影響，各地水氣多，清晨西半部沿海容易有局部短暫雨，午後除了桃竹苗有零星短暫雨外，其它地區有局部短暫陣雨或雷雨，超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。