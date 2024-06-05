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今永昇太又被打爆！挨轟狂失5分幸運逃敗　小熊7:6逆轉擊敗白襪

▲今永昇太則是連兩戰投不滿5局、連兩場都有被敲全壘打，且至少都失掉5分。主投4.1局失5分，但只有1責失。小熊以7:6逆轉白襪。（圖／美聯社／達志影像）
▲今永昇太則是連兩戰投不滿5局、連兩場都有被敲全壘打，且至少都失掉5分。主投4.1局失5分，但只有1責失。小熊以7:6逆轉白襪。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

（11:46更新）「芝加哥內戰」！美國職棒大聯盟芝加哥小熊在主場迎戰同城芝加哥白襪，其中小熊日籍王牌先發投手今永昇太的表現也備受關注，但本場今永昇太在前3局雖然繳出無失分好投，但進到4局上今永昇太遭到突破，白襪靠著單局5安包括1發全壘打攻進5分，一舉將今永昇太打爆，但此戰進行至5局上時則因大雨暫停比賽，不過最終小熊以7:6反敗為勝，今永幸運逃敗。上一戰今永昇太面對密爾瓦基釀酒人，同樣投不滿5局，僅投4.1局就被敲出8支安打、包括2發全壘打失掉7分退場，吞下首敗，而這場比賽在暫停結束後，小熊選擇換下今永昇太，今永昇太則是連兩戰投不滿5局、連兩場都有被敲全壘打，且至少都失掉5分。主投4.1局失5分，但只有1責失。

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此戰前3局今永昇太可說是繳出完美表現，送給白襪打線6次三振沒有失分，但進到4局上風雲變色，白襪先是靠著Paul Dejong、Korey Lee得點圈適時安打攻下3分，隨後Lenyn Sosa再補上一支左外野2分砲，白襪在4局打完一舉將比分擴大至5：0。

今永昇太連兩戰被轟　恐吞本季第2敗

今永昇太目前主投4.1局用69球（48顆為好球），被敲出7安、包括被Lenyn Sosa敲出一發陽春砲，送出6次三振沒有投出保送，但比賽因雨中斷，小熊教練團為了保護今永昇太，選擇在比賽暫停結束後換投。

上一戰今永昇太面對密爾瓦基釀酒人，同樣投不滿5局，僅投4.1局就被敲出8支安打、包括2發全壘打失掉7分退場，還好這次今永強運逃敗，主投4.1局，被打7安打，也送出6次三振失5分，只有1分責失，最主要是隊友Christopher Morel,發生失誤，才導致之後挨轟等局面。


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