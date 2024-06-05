主席選戰開打！盤點朱立倫可能對手　韓國瑜聲勢高卻因這點被卡死

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台中市長盧秀燕市長任期已邁入第二屆，被看好2028年代表國民黨競選總統，而為求讓黨內訂於一尊，不少人拱盧秀燕參選黨主席。不過盧秀燕對黨務性去一向不高，過去黨職僅當過副秘書長，且過去幾次大選，國民黨都非推主席參選總統，盧秀燕參選黨主席，對參選總統不見得是助力。
2. 侯友宜
新北市長侯友宜市長任期同樣邁入第二屆，他今年代表國民黨參選總統，但得票數不如預期，政治魅力不足是慘敗主因。為了延續政治生涯，也有人拱侯友宜參選黨主席，但侯友宜過去刻意與黨中央保持距離，要參選黨主席是否能服眾，也有待觀察。
3. 傅崐萁
國民黨立院黨團總召傅崐萁在東部實力雄厚，先擔任花蓮立委，再擔任兩屆花蓮縣長，之後又交棒給妻子徐榛蔚擔任縣長，自己再參選立委。徐榛蔚的任期同樣邁入第二屆，傅崐萁要再回鍋參選縣長機會不高，但要轉換跑道參選新北市長，同樣有難度。若要延續政治生涯，參選黨主席是較有可能的選擇。
4. 周錫瑋、管中閔
資深媒體人邱明玉爆料，前台北縣長周錫瑋與台大前校長管中閔可能參選黨主席，周錫瑋還獲立法院長韓國瑜力挺。不過韓國瑜深夜緊急發聲明澄清。黨內也認為，兩人參選機會不高。
5. 韓國瑜、江啟臣
韓國瑜擔任立法院長以來，聲勢看漲，立法院副院長江啟臣是黨內重要的中生代代表，也曾擔任過黨主席，兩人資歷都有資格擔任黨主席。不過根據《立法院組織法》規定，「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。」因此韓江兩人在擔任立法院正副議長後，除非請辭，否則無法參選黨主席。