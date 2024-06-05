唐治平遭爆欠租金10萬「多次吃霸王餐」！事發前3天母子因1事大吵
藝人唐治平的73歲母親在3日被發陳屍住家頂樓，當時警方找到唐治平時，他處於精神狀況不穩的狀態，多次否認遺體是他母親，甚至不清楚母親是怎麼從家裡離開，過了整整2天半後才從警方口中得知母親已經輕生離世的消息。在唐治平母親離世的消息曝光後，他也被爆出近年經濟狀況困難，欠債之外，還會借錢度日，更被起底多次以自己藝人的身分吃霸王餐，沒付錢就走人，引起外界關注。
記者洪生儒／綜合報導
唐治平跟母親一起住在淡水的租屋處，每個月房租大約1萬7千元，不過他已有將近半年的時間沒有繳交房租，租金欠款大約10萬元，母子在事發三天前曾因爲就業的問題大吵，後來母親憤而離家，不料卻發生憾事，唐治平的親友在得知他母親的死訊後也都感到相當震驚。
根據《東森新聞》報導，唐治平曾多次在淡水地區吃霸王餐，有次點了餐沒吃就要走人，還嗆店家自己是藝人根本沒點餐，另一次是用餐之後跟店家談「以物易物」來付吃飯錢。對於唐治平有這樣的情況，讓經紀人也感到相當擔心。
據了解，唐治平跟母親在淡水已經住了一年多的時間，他有長達三年時間沒拍戲，近期客串大愛電視台的作品，卻因為拍攝時有狀況不斷被換角。而唐治平在警方找上門時，見到遺體兩度否認是自己母親，甚至還說：「這不是我媽」、「怎麼會有我家鑰匙。」第二次警察拿出證件比對，唐治平依然否認，直到他表妹到場，才終於完成認屍，唐治平精神狀況不穩的情形讓身邊的人都非常擔憂。
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