Kyrie Irving率獨行俠重返爭冠！詹皇坦言情緒複雜：又開心又生氣

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「看到他（Irving）繼續成長，我感到非常高興和自豪，」James在周三發布的《Mind the Game》節目中這樣告訴他的搭檔主持人JJ Redick，「但我同時也非常生氣，因為我已不再是他的搭檔了。」James和Irving在2014年到2017年期間，於克里夫蘭騎士隊一起合作了3個賽季，他們連續3年闖進總冠軍賽，並在2016年為騎士隊贏得隊史首座總冠軍，Irving在搶七戰中面對Stephen Curry投進致勝三分球，幫助球隊擊敗73勝勇士，成為NBA經典畫面。
「我會記得那些時光，」James回想當年時這樣說道，他還直誇Irving是自己見過NBA有史以來最有天賦的球員之一，對老隊友的評價超高。James曾公開遊說湖人隊交易來Irving，他對這位老隊友加盟獨行俠隊表示遺憾，「我不能坐在這裡說，我沒有對無法得到這樣的人才不感到失望，他是和我有很好的化學反應的人，這在我看來，可以幫助我們得到贏得總冠軍的機會。」
湖人曾有機會得到Irving 但最終錯過
Irving在2017年夏天請求交易離開克里夫蘭，部分原因是為了擺脫James的陰影，更多地展示自己的比賽能力，之後他如願被交易到波士頓塞爾提克。不過隨著事情發展不順，幾個賽季後，Irving和James重新取得聯繫，他向這位昔日老大哥尋求如何帶領年輕球員的建議，兩位球星對彼此產生了更深的欣賞。
上個賽季，洛杉磯湖人隊是在交易截止日期之前積極追Irving的幾支球隊之一，但布魯克林籃網隊最終將Irving送到達拉斯，其中籌碼包括Spencer Dinwiddie、Dorian Finney-Smith和一個2029年不受保護的首輪選秀權和兩個次輪選秀權。消息人士告訴 ESPN，湖人隊的報價主要是Russell Westbrook以及 2027 年和 2029 年的兩個未來首輪選秀權。