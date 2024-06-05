越南IT企業搶才！承接日本和韓國訂單 確保日語人才充足
越南經濟於近幾年崛起，越南大型IT企業也正在國外爭奪人才，目標是擅長日語或多語能力的工程師，之所以越南的IT企業紛紛急於確保日語人才和韓語人才，是因為他們認為編程能力和語言能力相結合是吸引客戶的重要因素，而來自日本和韓國的訂單不斷增加，同時台灣企業在中國的工廠也正逐步轉移至越南。
國際中心賴正琳／綜合報導
《日經亞洲》報導，越南最大的IT企業FPT集團在中國建立了大型分公司，排名第二的越南CMC公司也在韓國設立分公司。今年3月越南的FPT集團在IT企業聚集的遼寧省大連高新技術産業園區設立了新的工業基地。在中國的分公司初步雇用約200名員工，目標是積累業績，並在5年後形成3000人規模的公司，主要服務在數位化轉型上落後於歐美的日本企業。
創立於1988年的越南FPT依靠承接日本企業的系統開發外包業務起家，根據FTP的2023年合併財報顯示，營業收入同比增長20%，達到52萬億越南盾（約新台幣673億元），凈利潤同比增長20%，達到7.788萬億越南盾（約新台幣100億元），營業收入與10年前相比增至近2倍，凈利潤增至3倍以上。FPT集團是越南最大的ICT公司，現在擁有40,000多名員工，在海外26個國家設有48個辦事處。 同時，FPT集團在越南的軟體出口、系統整合、軟體開發、資訊科技服務等多個業務領域中處於領先地位。
據悉，相較於其他供應鏈移轉國如印度或印尼，越南企業偏好聘請擁有多語能力的工程師，因為他們深知缺乏知名度的越南企業要與來自歐美的IT巨頭競爭，就必須表現出對客戶國家的文化和商業慣例的深刻理解，這也是擅長英語開發業務的印度IT行業所沒有的優勢，也是越南獲得越來越多來自日本和韓國訂單的原因。