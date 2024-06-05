《不夠善良》爆紅餐廳！「樂埔町」重新開幕　新菜單、餐價搶先看

我是廣告 請繼續往下閱讀
時藝多媒體提到，老屋最難的地方在於維護，隨著時間軸的進行，氣候的變遷，必須一一檢驗、調整。此次的修復計畫針對歷經多年的使用且經過風吹日曬雨淋後的細節進行檢修，才終於於6月初得以再度見客，而樂埔町目前也開放訂位，限定的夏季菜單「花朝月夕」同步揭幕。
樂埔町行政主廚蔡昀諺針對此次重新開幕所設計的夏季菜單，以其對產地狀況及在地食材特色的深入鑽研，結合更多發酵與熟成的手法，將食材融合、轉化成為創作的養分，重新組合引發創新，呈現不同以往的風味。有趣的是，就學期間攻讀理化而非廚藝的蔡昀諺，也彷彿有些「蒸餾」等好似物理化學那樣的手法。
像是開胃菜「蛤蠣、筊白筍、番茄」，是以經典的新鮮蛤蜊，加入了茭白筍和發酵番茄高湯凍，層層鋪疊，點綴黃色的茼蒿花，風味清新。「白蘆筍、干貝、茉莉花」則是選擇台灣白蘆筍，搭上煎烙過的干貝，發酵處理的白蘆筍帶有微酸，增加了層次感，上頭還有泡沫醬汁，由茉莉花、自製甘酒和干貝高湯攪打而成，輕盈卻能添了分清雅芬芳。
「海魚、小黃瓜、煙燻奶醬」則選擇金目鯛為主角，配上山苦瓜和清新的小黃瓜醬汁，金目鯛鮮嫩，煙燻奶醬的內蘊沈香和青醬小黃瓜的活潑清香交織，並有無花果葉油畫龍點睛，。
主菜中的選擇之一則有「牛小排、洋芋、筍」，蔡昀諺選擇乾式熟成21天的美國Prime等級牛小排，並以米麴醃漬處理肉類，幫助更加柔嫩。而一旁的醬汁就是大玩蒸餾手法，將蒸餾過的牛高湯與蒸餾紅酒來熬煮而成，更襯出牛肉的香甜。
最後有樂埔町招牌的「土鍋飯」，選用林龍星冠軍米，以昆布高湯來炊蒸，裡頭的配料不複雜，就僅有章魚與芋頭，還有些豬油油蔥添香，初嚐覺得清爽，但沒想到愈吃愈覺順口，芳香有味。
重新開幕的樂埔町午餐訂位時間提供11:30及12:30兩個時段，建議用餐時間約2.5小時，每人1980元+10%。而晚餐訂位時間提供18:00，18:30及19:00時段，建議用餐時間約2.5小時，每人3,280元起+10%。並新增了微醺座位區，午餐低消600元+10%；晚餐時段低消1,280元+10%。主打精選酒款搭配特製小點，以及晚餐時段限定的主廚特製三道式套餐。樂埔町也規劃每季進行文化策展、主題講座，且每週日下午 3 點，將提供免付費的專人預約導覽。
另外，發跡於台北內湖，再拓點於民生社區的台北澳式咖啡早午餐名店The Antipodean，自2016年創立至今已走過8個年頭，推廣澳洲咖啡與早午餐文化與生活風格的品牌精神定位。The Antipodean攜手品牌好友，推出一系列週年慶的6月期間限定聯名。
除了開創「雞尾酒生活化」風潮、亞洲第一間以Cocktails On Tap形式為主的汲飲式雞尾酒吧「Draft Land」將為The Antipodean帶來早午餐也能chill喝的夏季調酒；曾獲國際知名旅遊網站Big 7 Travel評選為亞洲50大最佳咖啡館的「RUFOUS Coffee Roaster」也與The Antipodean聯手推出帶有明亮果香的8週年限量配方豆；以當日新鮮食材與水果裝飾糕點，深受品味人士喜愛的「Cypress & Chestnut」也將為The Antipodean獻上清爽優雅的糕點。以上品項即日起至6月30日期間限定，於The Antipodean內湖店與富錦店同步亮相。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！