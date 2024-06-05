醫院爆關床潮？她曝「父曾在急診室等2天」 親揭真實情況
外傳由於護理人力缺乏，最近不少醫院出現「關床潮」，但衛福部卻表示僅有小幅調整，可胸腔科醫師蘇一峰發文爆料，醫院關床其實是「鎖床」，衛福部並未納入「關床」統計，這道理衛福部也清楚，就是在玩文字遊戲而已。對此，台北市前副市長李永萍表示，自己父親及友人生病，都面臨沒有病床的狀況，父親還因此在急診室苦等2晚。
記者王德蓉／綜合報導
李永萍4日在節目《國民大會》提到，她的父親去年因為肺炎緊急送醫，當時因為完全沒有護理師，被迫在急診室等了2個晚上，她表示，床已經空出來了，但爸爸還是在急診室裡面躺了一整天，沒有辦法進去病床，就是因為沒有護理人員。李永萍說，後來看到護理人員那麼可憐，從中午忙到3點，完全沒辦法吃一口飯，當時真的沒有心情再去質問，她也客氣問對方「這樣你們薪資會不會增加一點？」但對方說「沒有加薪！所以人才會一直流失。」
針對衛福部官方資料顯示「病床、醫護人員都增加」，李永萍說，病床確實沒有少，「只是他沒有人員！所以你增加了硬體設施沒有用。」李永萍透露，當時因為爸爸住院很多天，她就和護理師聊天，才知道護理師的醫護比也被改變了，「所以是不是工作份量重了，而你的加薪又比不上，然後你連吃飯喝口水的時間都沒有，那大家當然就辭職潮！大家想一想：不划算啊？就變成惡性循環，這件事情衛福部不要再粉飾太平了，要正面面對！」