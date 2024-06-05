暗黑林志玲AV拍了5800天！波多野結衣19歲嫩照出土　極品體態變了

藍波、女兒互揭瘡疤！富邦新妹潔潔控訴爸「花光存款」：我的錢勒

▲藍波（左）與剛加入富邦啦啦隊練習生的女兒「潔潔」在節目上互揭瘡疤，潔潔在節目上控訴爸爸花光了她留學存款，直呼：「我的錢勒？」（圖／翻攝自藍波、潔潔IG）
▲藍波（左）與剛加入富邦啦啦隊練習生的女兒「潔潔」在節目上互揭瘡疤，潔潔在節目上控訴爸爸花光了她留學存款，直呼：「我的錢勒？」（圖／翻攝自藍波、潔潔IG）

記者張一笙／綜合報導

21歲的富邦悍將啦啦隊練習生潔潔（藍羽潔）是名舞蹈老師藍波的女兒，因亮眼的外型及活潑的個性備受關注，吸引不少粉絲及球迷。日前，潔潔與爸爸藍波一同上節目，2人在節目上互揭瘡疤，潔潔不但在節目上對著花光她出出國留學存款的爸爸大喊：「我的錢勒？」也在節目中透露自己大學時發生的荒唐事，以及至今不敢跟家人說出的童年陰影。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲潔潔在節目上控訴父親花光她留學存款，直呼：「我的錢勒？」（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube）
▲潔潔在節目上控訴父親花光她留學存款，直呼：「我的錢勒？」（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube）
潔潔成為富邦Angels練習生短短不到3個月，就因為亮麗的外型以及她出眾的舞技，受到不少粉絲及球迷矚目，甚至有一堆粉絲搶著喊藍波：「岳父大人」。近日，潔潔在節目《11點熱吵店》中控訴自己的壓歲錢本來是要存著到國外唸書用，未料卻被爸爸花掉。

對此，藍波解釋自己從小受阿嬤觀念影響，認為「書讀越高，離家越遠」，加上他也十分擔心女兒在國外的安危，所以不贊成她出國唸書。因此，藍波才將潔潔的壓歲錢拿去買房子，認為自己至少有為愛女的未來做投資，藍波無奈表示：「可是在小孩眼中，就覺得我們就是花掉了。」

▲藍波深受阿嬤影響，認為「書讀越高，離家越遠」，所以不希望愛女離得太遠。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube）
▲藍波深受阿嬤影響，認為「書讀越高，離家越遠」，所以不希望愛女離得太遠。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube）
潔潔也在節目中自爆自己雖然沒能出國唸書，但曾在暑假期間跟同學串通好，由在遊樂園表演打工的同學提供照片，而她則出國前往日本、韓國2地遊玩2個月，並且全程瞞過藍波，讓現場眾人都十分驚訝潔潔的縝密計畫。

潔潔也趁著在節目上，親自透露自己小時候被排擠的經歷，但因為怕藍波擔心，因此一直不敢跟家人說。藍波聽完以後也覺得非常不可思議，主持人沈玉琳也表示藍波平常跟太太都會去學校主動幫忙，在學校當愛心爸媽，甚至潔潔生日時還會請全班吃東西。

▲潔潔第一次向爸爸藍波袒露心扉，說出自己小時候被霸凌、排擠的故事。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube）
▲潔潔第一次向爸爸藍波袒露心扉，說出自己小時候被霸凌、排擠的故事。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube）
藍波聽聞後氣憤地表示：「吃我的東西還排擠我女兒！」並要潔潔在節目後再跟他說清楚。潔潔也表示自己雖然是小時候被排擠，但也讓現在的她很難輕易相信他人：「就會有一點這樣的算是後遺症吧。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

21歲啦啦隊新星是藍波老師女兒！潔潔場邊應援超正　粉絲搶認岳父

啦啦隊新妹是藍波女兒！潔潔被封「小林采緹」還會國標舞　IG曝光

一粒姐妹直播同框！宋嘉翔一舉動粉絲全氣炸　怒喊：姐夫褲子穿好

深夜驚見「最強外掛」！安芝儇大秀超火辣身材　性感熱舞影片曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代