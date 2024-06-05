藍波、女兒互揭瘡疤！富邦新妹潔潔控訴爸「花光存款」：我的錢勒
21歲的富邦悍將啦啦隊練習生潔潔（藍羽潔）是名舞蹈老師藍波的女兒，因亮眼的外型及活潑的個性備受關注，吸引不少粉絲及球迷。日前，潔潔與爸爸藍波一同上節目，2人在節目上互揭瘡疤，潔潔不但在節目上對著花光她出出國留學存款的爸爸大喊：「我的錢勒？」也在節目中透露自己大學時發生的荒唐事，以及至今不敢跟家人說出的童年陰影。
記者張一笙／綜合報導
潔潔成為富邦Angels練習生短短不到3個月，就因為亮麗的外型以及她出眾的舞技，受到不少粉絲及球迷矚目，甚至有一堆粉絲搶著喊藍波：「岳父大人」。近日，潔潔在節目《11點熱吵店》中控訴自己的壓歲錢本來是要存著到國外唸書用，未料卻被爸爸花掉。
對此，藍波解釋自己從小受阿嬤觀念影響，認為「書讀越高，離家越遠」，加上他也十分擔心女兒在國外的安危，所以不贊成她出國唸書。因此，藍波才將潔潔的壓歲錢拿去買房子，認為自己至少有為愛女的未來做投資，藍波無奈表示：「可是在小孩眼中，就覺得我們就是花掉了。」
潔潔也在節目中自爆自己雖然沒能出國唸書，但曾在暑假期間跟同學串通好，由在遊樂園表演打工的同學提供照片，而她則出國前往日本、韓國2地遊玩2個月，並且全程瞞過藍波，讓現場眾人都十分驚訝潔潔的縝密計畫。
潔潔也趁著在節目上，親自透露自己小時候被排擠的經歷，但因為怕藍波擔心，因此一直不敢跟家人說。藍波聽完以後也覺得非常不可思議，主持人沈玉琳也表示藍波平常跟太太都會去學校主動幫忙，在學校當愛心爸媽，甚至潔潔生日時還會請全班吃東西。
藍波聽聞後氣憤地表示：「吃我的東西還排擠我女兒！」並要潔潔在節目後再跟他說清楚。潔潔也表示自己雖然是小時候被排擠，但也讓現在的她很難輕易相信他人：「就會有一點這樣的算是後遺症吧。」
※【NOWnews 今日新聞
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