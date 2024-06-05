瀑布秘境！三貂嶺車站一出站就違法恐罰1萬 達人諷：台灣最奇葩
位於新北市瑞芳區的三貂嶺火車站，是少數的無人火車站，附近有相當知名的三貂嶺瀑布群，是夏天戲水的秘境。不過因三貂嶺車站無到路通往山區，遊客與當地居民都必須行經鐵道，知名旅遊達人Tony Huang，日前就因步行經過鐵路橋被檢舉挨罰1萬元。他諷三貂嶺火車站是「台灣最奇葩的火車站」，因為一下火車「就走向違法之路了」。
記者何哲欣／台北報導
要到三貂嶺瀑布群的登山步道，其一是搭火車在三貂嶺火車站下車，再沿著鐵道行走，但若被檢舉，可依違反《鐵路法》開罰1萬至5萬元。另一方法是開車到隔著河對岸的碩仁里，有一處停車場，但必須行走專供維修鐵道工程人員使用的鐵道橋通道，Tony就是在這裡被檢舉，今年5月遭裁罰1萬元。
Tony無奈表示，從三貂嶺車站出來的民眾，如果不想違法挨罰，大概只能游泳穿越，但他認為，平溪線列車班次很少，其實只要裝設紅綠燈就能解決問題。
根據《中央社》報導，三貂嶺火車站是1922年啟用，但《鐵路法》是1958年才公告實施，網紅行走鐵路橋受罰凸顯交通需求與法令抵觸的窘境。居民說，如果無法合法搭乘火車，乾脆廢除三貂嶺火車站。為了安全，當然不能在鐵軌逗留，但此案比較特殊，建議以勸導代替處罰。
台鐵北區營運處說，3月21日國民黨立委廖先翔邀經濟部水利署、鐵路警察局、新北市府、瑞芳區公所會勘達成共識，由台鐵提供土地、水利署配合、新北市府新設計1座行人便橋，以利民眾通行。