快訊／球王Novak Djokovic膝傷嚴重！宣布退出2024法國網球公開賽

Djokovic退賽法網迎來新冠軍　20年的「費納喬時代」即將終結？

▲世界球王「喬帥」Novak Djokovic宣布因傷退出法網男單八強，今年法網可能標誌著一個網球時代的轉折點，我們即將迎來後「費納喬時代」。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界球王「喬帥」Novak Djokovic宣布因傷退出法網男單八強，今年法網可能標誌著一個網球時代的轉折點，我們即將迎來後「費納喬時代」。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024年法國網球公開賽是近年最有世代交替之感的大滿貫賽，創賽史紀錄14次贏得男單冠軍的「蠻牛」Rafael Nadal可能是最後一次參賽，他在首輪輸給了Alexander Zverev。而昨天世界球王「喬帥」Novak Djokovic也宣布因傷退賽，這屆法網可能標誌著一個網球時代的轉折點，我們在不久之後即將迎來後「費納喬時代」。

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費、納即將退役　Djokovic也慢慢告別巔峰

Djokovic本屆法網闖進男單8強，計畫爭取史無前例的男單25冠，進一步鞏固自己在男子籃壇的地位，他的對手是連兩年闖進法網決賽的挪威好手Casper Ruud。但可惜因為膝傷發作，他最終決定退賽，這也確定今年的法網四強戰看不到「三巨頭」在其中。

Roger Federer已經於2022年退休（當時41歲），Nadal（38歲）最近幾年因傷所苦，看起來也即將退休。只剩下Djokovic（37歲）繼續保持著高水平，但人們很想知道他還剩下多少能量，因為他聲稱自己已經失去打大滿貫賽以外比賽的動力，而且今年在澳網和法網都空手而回。

體育專欄作家Dan Zaksheske認為，Djokovic退出法網可能是一個關鍵事件，象徵「費納喬」Roger Federer、Rafael Nadal和Novak Djokovic的時代也即將結束。他感性地寫道：「如果我們正在見證三巨頭時代的真正結束，那麼讓我們花點時間真正欣賞它的偉大。」

▲西班牙網壇名將「蠻牛」Rafael Nadal將在今晚於法網男單首輪對決4號種子Alexander Zverev，不過這一場比賽還不一定是Nadal生涯在羅蘭加洛斯的最終戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲西班牙網壇名將「蠻牛」Rafael Nadal在法網男單首輪對決4號種子Alexander Zverev，他最終遭到淘汰，這可能是Nadal生涯在羅蘭加洛斯的最終戰。（圖／美聯社／達志影像）
法網將產生新冠軍　一個時代將終結

多年馳聘於球場上，也對Djokovic的身體造成了一些影響，今年賽季他的右膝蓋一直不舒服，在第4輪對上Francisco Cerudolo的比賽中，他頻繁接受醫療暫停，看起來膝傷確實影響著他的發揮。此前在印地安泉公開賽上，我們就已能看到一些跡象，Djokovic當時爆冷輸給了20歲的Luca Nardi，而在該場比賽開始前Djokovic獲勝的賠率為-5000。 

隨著Djokovic的出局，這意味著自2004年以來，法網男單賽事將第2次有除了他和Federer或Nadal之外的球員拿下冠軍，這3人已經長達20年的時間至少有一人打進法網決賽、並包攬其中的19冠，唯一一次例外是2015年的Stan Wawrinka，這位單反怪傑該年擊敗Djokovic奪冠。

自2003年以來，Federer、Nadal和Djokovic合計贏得了66座大滿貫冠軍。 他們互相競爭、互相激勵、也互相成就，他們都未曾獨自統治著一個時代——這幾乎就是我們對於GOAT評價的標準——但他們攜手開創了一個偉大的網球時代，還有什麼能說得比這更有力？

▲網壇巨星「費天王」Roger Federer第一次訪問舊金山，計畫前往大通中心觀看金州勇士比賽，但可惜的是Stephen Curry可能因傷缺席明日對上聖安東尼奧馬刺的賽事。（圖／美聯社／達志影像）
▲網壇巨星「費天王」Roger Federer已經在2022年宣布退休，當年他41歲。（圖／美聯社／達志影像）
喬科維奇（Novak Djokovic）小檔案：

塞爾維亞名：Новак Ђоковић

英文：Novak Djokovic

出生年月日：1987年5月22日（37歲）

身高體重：188公分、77公斤

國籍：塞爾維亞

出生地：南斯拉夫塞爾維亞貝爾格勒

轉職業年分：2003

職業獎金：180,643,353美元（約58億）

大滿貫經歷：

澳網： 冠軍（2008、2011、2012、2013、2015、2016、2019、2020、2021、2023）

法網：冠軍（2016、2021、2023）

溫網：冠軍（2011、2014、2015、2018、2019、2021、2022）

美網：冠軍（2011、2015、2018、2023）

以上資料參考來源：維基百科
 



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