Djokovic退賽法網迎來新冠軍　20年的「費納喬時代」即將終結？

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Djokovic本屆法網闖進男單8強，計畫爭取史無前例的男單25冠，進一步鞏固自己在男子籃壇的地位，他的對手是連兩年闖進法網決賽的挪威好手Casper Ruud。但可惜因為膝傷發作，他最終決定退賽，這也確定今年的法網四強戰看不到「三巨頭」在其中。
Roger Federer已經於2022年退休（當時41歲），Nadal（38歲）最近幾年因傷所苦，看起來也即將退休。只剩下Djokovic（37歲）繼續保持著高水平，但人們很想知道他還剩下多少能量，因為他聲稱自己已經失去打大滿貫賽以外比賽的動力，而且今年在澳網和法網都空手而回。
體育專欄作家Dan Zaksheske認為，Djokovic退出法網可能是一個關鍵事件，象徵「費納喬」Roger Federer、Rafael Nadal和Novak Djokovic的時代也即將結束。他感性地寫道：「如果我們正在見證三巨頭時代的真正結束，那麼讓我們花點時間真正欣賞它的偉大。」
法網將產生新冠軍 一個時代將終結
多年馳聘於球場上，也對Djokovic的身體造成了一些影響，今年賽季他的右膝蓋一直不舒服，在第4輪對上Francisco Cerudolo的比賽中，他頻繁接受醫療暫停，看起來膝傷確實影響著他的發揮。此前在印地安泉公開賽上，我們就已能看到一些跡象，Djokovic當時爆冷輸給了20歲的Luca Nardi，而在該場比賽開始前Djokovic獲勝的賠率為-5000。
隨著Djokovic的出局，這意味著自2004年以來，法網男單賽事將第2次有除了他和Federer或Nadal之外的球員拿下冠軍，這3人已經長達20年的時間至少有一人打進法網決賽、並包攬其中的19冠，唯一一次例外是2015年的Stan Wawrinka，這位單反怪傑該年擊敗Djokovic奪冠。
自2003年以來，Federer、Nadal和Djokovic合計贏得了66座大滿貫冠軍。 他們互相競爭、互相激勵、也互相成就，他們都未曾獨自統治著一個時代——這幾乎就是我們對於GOAT評價的標準——但他們攜手開創了一個偉大的網球時代，還有什麼能說得比這更有力？
喬科維奇（Novak Djokovic）小檔案：
塞爾維亞名：Новак Ђоковић
英文：Novak Djokovic
出生年月日：1987年5月22日（37歲）
身高體重：188公分、77公斤
國籍：塞爾維亞
出生地：南斯拉夫塞爾維亞貝爾格勒
轉職業年分：2003
職業獎金：180,643,353美元（約58億）
大滿貫經歷：
澳網： 冠軍（2008、2011、2012、2013、2015、2016、2019、2020、2021、2023）
法網：冠軍（2016、2021、2023）
溫網：冠軍（2011、2014、2015、2018、2019、2021、2022）
美網：冠軍（2011、2015、2018、2023）
以上資料參考來源：維基百科