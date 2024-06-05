國會改革法案通過引罷免潮？「這藍委」負面聲量飆高剉咧等

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但國民黨立委們總聲量成長的助力未必來自正面聲量，相反地，在王鴻薇、羅智強、廖偉翔、葉元之、羅廷瑋、牛煦庭、張智倫、李彥秀、呂玉玲等9位因國會改革法案而聲量成長1000則以上的立委中，有4位入榜者反而是因為負面聲量暴漲，才使得受矚目度大增。例如，廖偉翔負面聲量成長幅度高達1189％居冠、羅廷瑋929％次之、張智倫257％第三、呂玉玲185％第四，他們獲得的罵聲多過掌聲，反觀王鴻微雖然負面聲量成長幅度高達395％，但正面聲量也成長454％，羅智強負面聲量成長幅度124％，正面聲量成長251%，連連被點名罷免的葉元之的負面聲量成長59％，但正面聲量成長113％，基本上獲得的掌聲仍贏過罵聲。
雖然廖偉翔、羅廷瑋、張智倫、呂玉玲在這波「國會改革修法」衝突中，並未自網路輿論戰得利，導致負面聲量漲幅多過於正面聲量，但真的會被罷免嗎？現行《公職人員選舉罷免法》規定，若想要罷免立委，須待立委就職滿1年後（2025年2月1日），還需要通過3階段門檻：1％選民連署提議罷免、10％選民連署罷免提議，投票時罷免同意票超過不同意票，且罷免同意票超過25％的總選民數。
根據中選會資料，廖偉翔在今年立委選舉得票佔總選民數36％，主要對手張廖萬堅得票佔34％；羅廷瑋得票佔總選民數的38％，主要對手江肇國佔32％；張智倫得票佔31％，主要對手吳崢佔27％，邱臣遠佔15％；呂玉玲得票佔32％，主要對手劉仁照佔25％，賴香伶佔16％。過去選舉經驗顯示，罷免投票率往往不如大選，2017年也曾出現罷免同意票超過不同意票，但同意票未突破25%門檻，使得時任時代力量立委黃國昌挺過罷免危機的狀況，由此狀況推估，泛綠於高張力的全國立委選舉中，也只能在張智倫、呂玉玲的選區拿到不到3成選票，使得這兩人被罷免的壓力大大減輕，相較之下，剛剛進入國會的廖偉翔、羅廷偉兩人，對手的得票數佔總選民數都在30％以上，恐怕被罷免的可能性較高。
回顧近期國會衝突，廖偉翔與羅廷偉被指控公然打人、鎖喉，當時羅廷偉用手臂勒住比他年長25歲的民進黨立委鍾佳濱的脖子，使得鍾滿臉漲紅，廖偉翔則是被拍到，在民進黨立委沈伯洋被推下主席台重摔前，偷偷補了好幾拳。儘管立法院過去在審查重大爭議法案時，經常出現嚴重程度不一的肢體衝突，不過民眾都清楚，這是一種立場的表達方式，看久了倒也覺得「見怪不怪」。然而，或許是新科立委力求表現，想要在鏡頭前發揮「年輕戰力」，但若是分寸沒有拿捏得當，反而會招致批評，引發負面觀感。無論如何，隨著公民素養提升，立委們的一言一行，都會被選民拿著放大鏡檢視，新科立委與其趁亂「武鬥」搏版面，不如走回正道，以扎實問政「文攻」，才有機會爭取多數選民認同，避免位置還沒坐熱就被罷免。