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黃仁勳送幸福！用GTX 10以上顯卡免費領PC Game Pass　限時1個月

▲ NVIDIA 與 Xbox 合作，為 GeForce 玩家提供3 個月的免費 PC Game Pass 存取權，現實1個月內領取。（圖／NVIDIA提供）
▲ NVIDIA 與 Xbox 合作，為 GeForce 玩家提供3 個月的免費 PC Game Pass 存取權，現實1個月內領取。（圖／NVIDIA提供）

記者張志浩／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期因台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）來台，身價破兆台幣的他一舉一動都是焦點，而 NVIDIA 也在 COMPUTEX 首日宣布，與 Xbox 合作從6月4日起至7月5日，只要擁有 GeForce GTX 10 系列與以上註冊 NVIDIA 帳戶並登入，就能兌換 PC Game Pass 三個月體驗。

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根據 NVIDIA 官方活動公告，NVIDIA 和 Xbox 從6月4日開始，為 GeForce 玩家提供3個月的免費 PC Game Pass 存取權，玩家只要擁有 GeForce GTX 10 系列，或更新的桌上型電腦或筆記型電腦，並透過註冊、下載並開啟 GeForce Experience 或 NVIDIA app測試版，就能直接兌換 PC Game Pass GeForce Reward，免費領取截止至7月5日凌晨12點。

▲黃仁勳2日晚間在台大演講，自認「沒有夜市活不了」。（圖／記者陳明中攝）
▲黃仁勳炫風來台，旗下公司 NVIDIA 也在台北國際電腦展宣布各項活動。（圖／記者陳明中攝）
🟡領取 PC Game Pass GeForce 獎勵詳細方式
1、建立 NVIDIA 帳戶
2、如果您之前曾建立過帳戶，請前往此處檢查您是否已註冊 GeForce Rewards
3、下載並安裝 GeForce Experience 或 NVIDIA app測試版。或訪問 GeForce NOW 獎勵並按照連結中列出的步驟操作
4、使用 GeForce GTX 10 系列或更新的桌上型電腦或筆記型電腦開啟 GeForce Experience 或 NVIDIA app測試版
5、在您選擇的應用程式中登入您的 NVIDIA 帳戶
6、點擊兌換部分
7、選擇 PC Game Pass GeForce Reward，從 6 月 4 日早上 6 點開始
8、請按照螢幕上的指示進行操作

NVIDIA 也表示，如果玩家出門在外，或擁有的 PC 無法勝任以高畫格速率渲染高保真度遊戲的任務，玩家可以在 GeForce NOW 遊玩超過 130 款 PC Game Pass 遊戲。只需從雲端的 GeForce RTX PC 遊戲裝備串流不斷增長的支援 PC Game Pass 遊戲列表，還可以玩 Microsoft Store、Battle.net、Steam、Epic Games Store、Ubisoft Connect 和 GOG.com 等。

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