黃仁勳送幸福！用GTX 10以上顯卡免費領PC Game Pass　限時1個月

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🟡領取 PC Game Pass GeForce 獎勵詳細方式
1、建立 NVIDIA 帳戶
2、如果您之前曾建立過帳戶，請前往此處檢查您是否已註冊 GeForce Rewards
3、下載並安裝 GeForce Experience 或 NVIDIA app測試版。或訪問 GeForce NOW 獎勵並按照連結中列出的步驟操作
4、使用 GeForce GTX 10 系列或更新的桌上型電腦或筆記型電腦開啟 GeForce Experience 或 NVIDIA app測試版
5、在您選擇的應用程式中登入您的 NVIDIA 帳戶
6、點擊兌換部分
7、選擇 PC Game Pass GeForce Reward，從 6 月 4 日早上 6 點開始
8、請按照螢幕上的指示進行操作
NVIDIA 也表示，如果玩家出門在外，或擁有的 PC 無法勝任以高畫格速率渲染高保真度遊戲的任務，玩家可以在 GeForce NOW 遊玩超過 130 款 PC Game Pass 遊戲。只需從雲端的 GeForce RTX PC 遊戲裝備串流不斷增長的支援 PC Game Pass 遊戲列表，還可以玩 Microsoft Store、Battle.net、Steam、Epic Games Store、Ubisoft Connect 和 GOG.com 等。