快訊／球王Novak Djokovic膝傷嚴重！宣布退出2024法國網球公開賽

Djokovic注射大量止痛劑拚了！整場拖著「半殘腿」鏖戰4小時贏球

▲Novak Djokovic被診斷出右膝半月板撕裂，他在法網男單第四輪的比賽中，注射大量止痛藥，並在場邊進行治療，拚全力想拿下比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲Novak Djokovic被診斷出右膝半月板撕裂，他在法網男單第四輪的比賽中，注射大量止痛藥，並在場邊進行治療，拚全力想拿下比賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

世界球王Novak Djokovic（喬科維奇）宣布退出2024法國網球公開賽，昨（4）日他在16強苦戰4個多小時後，成功擊敗第23種子Francisco Cerúndolo，但賽後卻被診斷出右膝半月板撕裂，不得不做出艱難的決定。而據外媒《AlJAZEERA》賽後報導，Djokovic在那場比賽中注射大量止痛藥，並表示這樣的劑量，「已經是Novak Djokovic身體能夠負荷的上限」。他整場比賽都拖著一條半殘的腿，在與對手交戰。

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拚戰精神可嘉！Djokovic注射止痛劑上陣

此役，Novak Djokovic早在第2盤與第3盤結束後，就喊出醫療暫停，此時比賽僅進行約52分鐘，然而在第4盤結束後，Novak Djokovic又接受簡單的治療，在這盤開始時比賽進行了1小時8分鐘，這場比賽結束時已經是4小時40分鐘，約有3個小時的時間Djokovic都拖著一隻半殘的腿在進行比賽。

外媒《AlJAZEERA》在報導中指出，「Novak Djokovic在第一次醫療暫停時，就已經注射了大量的止痛藥，之後在場邊醫療治療時，又再次注射了止痛藥，並表示這個劑量，已經是Djokovic身體能夠負荷的上限。」

在和Francisco Cerúndolo的比賽中，也能多次看到Djokovic因為來不及跑動，或是腿部已經痛到難以跑動，不停放掉較遠的球，其中很明顯第一步爆發力不足。可以明顯看到，膝傷已經嚴重影像到這位塞爾維亞名將在比賽中的發揮。

賽後，Novak Djokovic在與團隊考慮後，主動在社群網站上透露，「我用心打球，在昨天的比賽中我全力以赴，但不幸的是，由於右膝半月板已經撕裂，我和我的團隊在仔細考慮後，不得不做出退賽的決定。」

喬科維奇（Novak Djokovic）小檔案：

塞爾維亞名：Новак Ђоковић

英文：Novak Djokovic

出生年月日：1987年5月22日（37歲）

身高體重：188公分、77公斤

國籍：塞爾維亞

出生地：南斯拉夫塞爾維亞貝爾格勒

轉職業年分：2003

職業獎金：180,643,353美元（約58億）

大滿貫經歷：

澳網： 冠軍（2008、2011、2012、2013、2015、2016、2019、2020、2021、2023）

法網：冠軍（2016、2021、2023）

溫網：冠軍（2011、2014、2015、2018、2019、2021、2022）

美網：冠軍（2011、2015、2018、2023）

以上資料參考來源：維基百科
 


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