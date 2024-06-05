Djokovic注射大量止痛劑拚了！整場拖著「半殘腿」鏖戰4小時贏球

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此役，Novak Djokovic早在第2盤與第3盤結束後，就喊出醫療暫停，此時比賽僅進行約52分鐘，然而在第4盤結束後，Novak Djokovic又接受簡單的治療，在這盤開始時比賽進行了1小時8分鐘，這場比賽結束時已經是4小時40分鐘，約有3個小時的時間Djokovic都拖著一隻半殘的腿在進行比賽。
外媒《AlJAZEERA》在報導中指出，「Novak Djokovic在第一次醫療暫停時，就已經注射了大量的止痛藥，之後在場邊醫療治療時，又再次注射了止痛藥，並表示這個劑量，已經是Djokovic身體能夠負荷的上限。」
在和Francisco Cerúndolo的比賽中，也能多次看到Djokovic因為來不及跑動，或是腿部已經痛到難以跑動，不停放掉較遠的球，其中很明顯第一步爆發力不足。可以明顯看到，膝傷已經嚴重影像到這位塞爾維亞名將在比賽中的發揮。
賽後，Novak Djokovic在與團隊考慮後，主動在社群網站上透露，「我用心打球，在昨天的比賽中我全力以赴，但不幸的是，由於右膝半月板已經撕裂，我和我的團隊在仔細考慮後，不得不做出退賽的決定。」
喬科維奇（Novak Djokovic）小檔案：
塞爾維亞名：Новак Ђоковић
英文：Novak Djokovic
出生年月日：1987年5月22日（37歲）
身高體重：188公分、77公斤
國籍：塞爾維亞
出生地：南斯拉夫塞爾維亞貝爾格勒
轉職業年分：2003
職業獎金：180,643,353美元（約58億）
大滿貫經歷：
澳網： 冠軍（2008、2011、2012、2013、2015、2016、2019、2020、2021、2023）
法網：冠軍（2016、2021、2023）
溫網：冠軍（2011、2014、2015、2018、2019、2021、2022）
美網：冠軍（2011、2015、2018、2023）
以上資料參考來源：維基百科