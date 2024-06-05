人類會被AI控制嗎？黃仁勳回「當然不會」 前提是持續推進3件事
美超微（Supermicro）創辦人、總裁暨執行長梁見後今（5）日在台北電腦展「COMPUTEX 2024」舉行主題演講，找來「3兆男」黃仁勳驚喜站台，兩人幽默風趣的互動逗樂現場觀眾，時不時勾肩搭背展現好交情。梁見後於會中神來一筆問黃「人類會被AI控制嗎？」黃仁勳堅定表示「當然不會」，但必須得持續推進3件事，包括進步技術、確保技術安全性、制定好相關規範。
記者鄭妤安/台北報導
梁見後於COMPUTEX主題演講上，介紹最新的人工智慧及領先的綠色運算技術系統，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也驚喜站台支持。兩人在台上演講穿插英文、中文、台語3種語言，時不是互相挖苦，又互相吹捧，勾肩搭背次數不下5次，互動相當有趣。
人類會被AI控制嗎？黃仁勳停頓了一下，說道「當然不會」，此時此刻最重要的事，就是讓AI運行順利，現在AI在各項要求上，表現已經很不錯了，不錯到非常實用，「但是我們想要AI incredibly good（好到極致），想讓它極具功能性」，強調AI還有很多進步的空間，還有很長遠的路要走，讓技術更進步絕對是是首要任務，同時確保技術的安全性，並制定好相關規範，他以飛機舉例，描述確保AI的安全，如同人們發明大量的技術來確保飛行安全。
黃仁勳表示，AI時代下，「討論」是很重要的事，大家可以相互督促，提醒比次，必須持續推進好的科學、好的工程、好的商業實踐、好的政策實踐、好的工業實踐等。梁見後開玩笑表示，也就是「買越多、越安全」，黃也被逗樂，在一旁補充「對，買越多，不僅省越多，買越多、還越安全。」