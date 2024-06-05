AI發展競爭、關鍵在整合先進技術　緯創樂看AI產業將比PC大20倍

台北國際電腦展（COMPUTEX）在昨（4）日盛大開展，緯創董事長林憲銘出席時表示，產業永遠都有競爭，緯創也歡迎，有競爭才會有進步，並且預期AI產業未來規模可能比PC產業大10倍、20倍。 我是廣告 請繼續往下閱讀 AI伺服器商機爆發，代工廠當中，仁寶、和碩等後進者正積極搶進，而緯創董事長林憲銘昨日出席 COMPUTEX，接受媒體訪問時提到，隨著 AI 產業爆發，雖然新進的競爭者愈來愈多，但林憲銘認為產業競爭很自然，從過去的桌機到筆電，到後來分門別類的工業電腦，甚至是現在的人工智慧、電動車、新世代通訊，台灣幾十年來的科技服務業都是正向競爭，造就我們變成世界上有一點分量的企業，同時也觀察到，未來競爭關鍵已經發生改變，需要靠「綜合競爭力」才能在產業中生存，而具備條件的公司，將尋求切入能反映附加價值的產業領域。而被問及後進者想搶進CSP客戶，是否擔心演變成價格戰，進而擾亂市場秩序，林憲銘則認為，從過去PC產業的經驗，大家都已經了解到價格無法決定一切，現在重視的是綜合競爭力。林憲銘直言，具有綜合競爭力的廠商，對於低毛利、殺雞取卵式的產品不會有興趣，而是繼續追求產品的附加價值，台灣產業的環境再怎麼競爭，都還算是合理而且良好的正循環，先發者、後進者皆各有優勢，如緯創與緯穎在轉型之路上下足功夫，就能讓外界看到營運策略逐步發酵的成果。林憲銘表示，AI像以前的PC一樣會有新的競爭者加入，PC產業一開始很小，台灣把它做大，而將來AI產業也是一樣，他也期盼緯創將攜手供應鏈夥伴，一同擴大AI產業，使產業規模高出PC產業10至20倍。更多「COMPUTEX2024」相關新聞。世界先進今日暫停交易 業界傳與新加坡12吋廠投資案有關太貴了！科科科技詢價圈購股價從110元降至88元 預計6月19日掛牌強強聯手！鴻海攜手輝達建置台灣先進算力中心 驅動3大智慧平台上市公司員工薪酬排行出爐、愛山林位居第一 台積電下滑10名