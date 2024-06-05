為連任黨魁「忍耐」傅崐萁？朱立倫轟名嘴造謠：就是想讓國民黨亂
國民黨將於明年5月進行黨主席改選，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都紛紛被點名，而現任國民黨主席朱立倫也被認為可能爭取連任。而資深媒體人邱明玉日前爆料，朱立倫近來對國會擴權亂象採「忍耐」態度，全因考慮國民黨團總召傅崐萁握有不少黨員票，盼能夠獲得他支持。對此，朱立倫痛批媒體與名嘴造謠生事，指相關傳聞都是無風起浪、子虛烏有，製造當事人的困擾。
記者王德蓉／綜合報導
針對爆料，朱立倫今（5）日上午參加國民黨智庫所舉辦的「諾曼地登陸80周年省思國家安全」記者會受訪時痛批，這就是標準的造謠，他知道有些造謠的媒體和名嘴，目的就是要讓國民黨亂，自己一直在隱忍；但對民進黨來說，相信若有類似傳聞也一定會鄭重否認，像現在傳出將有「賴柯之爭」，民進黨是否也要來解釋？朱立倫說，這些傳聞都是沒有意義的事，「我也知道造謠媒體的目的，但這絕非民眾之福。」
朱立倫表示，主席任期到明年10月，等到明年此時再來討論都還綽綽有餘，可有些媒體、名嘴造謠，無風起浪，製造當事人的困擾。尤其現在立法院工作辛苦，這些謠言對立法院長韓國瑜造成很大的困擾，且國民黨新北市長侯友宜以及台中市長盧秀燕，大家都在拚市政，媒體與名嘴製造謠言，就是想讓國民黨內部產生紛爭對立，但相關傳聞都是子虛烏有、無風起浪，對社會絕非好事。最後他也呼籲黨內團結努力，現階段就是把市政工作做好並通過民生法案。